日籍選手「二刀流」大谷翔平在整個6月的表現可說是所向披靡，在投球方面雖然投0.2局被洋基打爆，但仍舊有3.60的及格自責分率，本季至今拿下3勝1敗，當然他的打擊表現更讓人吃驚，在今天之前的兩場比賽他都揮出雙響炮，一舉將全壘打提升到30支，暫居聯盟全壘打王。

Jacob deGrom and Shohei Ohtani have become clear favorites to win the 2021 NL and AL MVP awards. #MLB #MLBTwitter



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6月份他一共就揮出13支全壘打、23分打點，火燙表現榮獲美聯單月最有價值球員，而最近他的打擊火力似乎讓大聯盟投手退而遠之，紛紛向他做出投手犯規動作，不然就是頻頻投出壞球將他保送上壘，今天面對金鶯他一共獲得三次保送，就是不敢讓他揮棒進攻。

而近期表現也讓他獲選美聯明星賽先發DH位置，不僅如此，大聯盟也開始評選各聯盟本季最有價值球員候選人，大谷翔平竟直衝到第一位置，排第二的是同樣有超強打擊表現的藍鳥一壘手小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)、第三是太空人游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)、第四紅襪游擊手波格茲(Xander Bogaerts)、第五則是運動家一壘手歐森(Matt Olson)。

國聯部份第一是教士游擊手小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)，第二大都會先發王牌狄葛朗(Jacob deGrom)、第三勇士小阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)、第四紅人外野手卡斯提阿諾(Nick Castellanos)，第五是巨人投手高斯曼(Kevin Gausman)，若以投手身份來說，大谷翔平是唯三進入榜單的選手，只不過真正讓他受注目的其實是打擊表現。

接著很多人在猜想大谷翔平是否能挑戰60轟，當然這個數字看似恐怖，但開季也沒人能想到他竟那麼快繳出30轟，而且他也改寫多項紀錄，其中他超越隊友「神鱒」卓奧特(Mike Trout)所保持明星賽前最多轟紀錄，也只花81場完成30轟10盜壘，改寫「棒球之神」貝比魯斯(Babe Ruth)紀錄，所以對他來說還有什麼不可能呢？