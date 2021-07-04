香港7月1日發生「銅鑼灣男子刺警自戕事件」，香港警務處處長蕭澤頤表示，事件發生後，有人繼續在網上鼓動人襲警，「將冷血的孤狼襲警行為英雄化」。今傳出香港警方網路安全及科技罪案調查科拘捕1男1女，涉嫌煽動他人犯謀殺罪、煽動他人犯縱火罪，以及煽動意圖。據瞭解，被捕男女因在網路上發布2篇貼文，相關貼文均在「銅鑼灣男子刺警自戕事件」發生後，經不同的社交媒體平台發放。

香港警務處處長蕭澤頤表示，留意到七一銅鑼灣男子刺警自戕事件後，有人繼續在網上鼓動人襲警，亦有人將冷血的孤狼襲警行為英雄化，他批評，此行為已超越倫理道德問題，是人性的問題，是不被容許的。並提到，警方今（4日）拘捕2人涉嫌在網上煽動他人殺警及縱火，警方將繼續調查有關案件，又警告，無論背後煽動者或被鼓動者，均有機會觸犯嚴重刑事罪行，不排除再展開拘捕行動。

蕭稱，不希望香港充斥著仇恨，要支持暴力的巿民反思，是否對任何人不滿就要襲擊、甚至殺對方？帶小朋友前往悼念兇徒的人，是否希望小朋友長大後會支持暴力？他希望巿民大眾包括傳媒要齊聲譴責暴力行為。

香港網路安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信表示，七一警員被刺案後，警方於翌日（2日）發現仍有不法分子在網上鼓吹暴力，分別煽動別人襲擊及殺警員，以及煽動他人到警察建築物縱火。警方鎖定涉事2人，今日於天水圍及沙田拘捕1男1女，初步相信兩人無關係。警方檢走2部手機，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

據了解，被捕人士疑分別透過熱門網上討論區及通訊軟件Telegram發表貼文。被捕女子姓葉（20歲），家住天水圍，報稱學生；男子姓馮（26歲），住沙田，從事廣告業。