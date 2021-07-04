台北市長柯文哲宣布，北市中正區本周確診數量較上周還多，市府下週將比照「虎林街模式」前往當地執行社區普篩。中正區某國宅昨已張貼公告，指出社區內已有多人確診被列為熱區，將在社區辦理篩檢，盼居民踴躍報名篩檢。議員鍾小平揭露，該地至少逾10位民眾確診。

根據台北市統計，第26周（6／27-7／3）中正區確診數為13人，第25周（6／20-6／26）是11人，不減反增，台北市已進行疫調，下周會在中正區進行社區普篩。

中正區某國宅管理中心昨日在社區張貼公告，指出鑑於疫情嚴峻，社區內已有多人確診並有增加趨勢，已被列為熱區，里長強烈建議要擴大篩檢。

公告指出，為解除隱患，除加強清潔消毒外，將於社區中庭辦理篩檢，請各住戶踴躍報名，報名日期則是7月5至7日，時間分為2梯次，有上午9時至中午12時及下午2時至傍晚6時，採電話報名。

議員鍾小平指出，國宅在中正南機場附近，好多人確診也傳了很久，至少有逾10位民眾確診，因此請市府快點處理，盡快安排快篩、匡列與疫調。

該國宅總幹事表示，從上個月就開始傳確診消息，市府也無明確作為，今日也將進行造冊，提供市府作為快篩，社區安排明天開始自由報名，國宅至少有700多戶，全面篩檢人數也高達2至3000位，老人家也較多，讓大家心生恐慌。

台北市衛生局表示，手邊無社區詳細資料，若發現確診增加就會評估小規模、家庭群聚狀況，並決定是否疫調、快篩。北市府強調，將會確認細節才會正式對外公布。