大陸碳配額總成交額、成交均價雙雙創下近四周以來新高。券商國泰君安最新報告指出，受到成交均價上漲帶動，上周（6月28日當周）碳配額總成交規模周增26％至人民幣（下同）1.21億元。上周成交均價周增60％至每噸36.09元。
上海環境能源交易所6月22日確定碳排放權交易細則，意味著距離大陸全國碳交易市場的啟動又邁進一步。市場原先預期該交易市場將於6月底上線交易，但未如預期開市。
財聯社報導，儘管大陸全國碳交易市場延遲開市，具體時間待定。但是CCER（國家核證自願減排量）等配套市場受到碳交易預期影響，近期明顯升溫，相關上市公司涉足該領域的資訊近日也明顯增加。
國泰君安報告顯示，由於6月21日當周深圳排放權交易所為因應履約企業交易需求臨時開市，基數較高，導致上周大陸全國碳配額成交量周減21％至336萬噸。
在大陸各大交易所中，碳配額成交均價最高的是北京綠色交易所，達到每噸72.5元，最低的是深圳排放權交易所，成交均價為每噸14.47元。上周大陸全國CCER成交量為349萬噸，PHCER（碳普惠核證自願減排量）成交量為27萬噸。
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