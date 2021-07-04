虛擬貨幣圈現在很依賴的「穩定幣」，被惠譽國際信評看出它的抵押擔保品有問題！第一次針對穩定幣發出示警報告，認為抵押擔保內容近半數是極短期的商業本票（CP），會形成短期信貸市場的風險！這將引起監管機構的關注，並會引來更嚴格的監管。

「穩定幣」是虛擬貨幣圈為讓傳統金融市場接受的一項設計，重點是把ICO虛幣提出擔保的託管資產，也就是有十足擔保抵押的概念，如以太坊旗下Tether幣的USDT、臉書的穩定幣Diem，都是這般的設計。USDT自2020年躍為虛擬資產市場最大咖的「穩定」保證，許多虛擬貨幣衍生商品隨之上架，更是傳統金融機構開始接受虛擬資產的主要因素。

基於美國證管會SEC的要求，虛擬資產圈需公開財務資料，惠譽首度拿到USDT的財報並分析，發現及至2021年3月31日，穩定幣僅持有26.2％的現金、信託存款，24.2％是公司債、逆回購票據和政府證券等，最重要的是有高達49.6％為商業本票（CP）。銀行主管分析，CP最長僅3個月，為短期資金調度所用，利率由發行端的企業主導訂定，隨時可以回收，如今在市場上被歸為「不必負永續責任的資金管理」。

惠譽特別以Tether幣/USDT為例，截至3月31日，Tether幣的CP持有量為203億美元，其綜合資產總額為410億美元，並且可能會迅速增加；6月28日，與美元掛鉤的穩定幣USDT相關的總資產達到628億美元。這些數據顯示，其CP持有量可能大於美國和歐洲、中東和非洲的大多數主要貨幣市場基金（MMF）。金融監管單位不樂見USDT有任何突然的大規模贖回，將對CP市場形成龐大的拋售壓力，就可能會影響到短期信貸市場的穩定性，營運風險就被大大凸顯出來了。