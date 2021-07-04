46歲安潔莉納裘莉（Angelina Jolie）和57歲布萊德彼特（Brad Pitt）原是神仙眷侶，2016年爆出婚變，2人至今都還在為孩子打官司，而布萊德彼特也多次傳出有新戀情，身邊桃花不斷，如今5年過去，安潔莉納裘莉終於被拍到身邊疑似出現新歡，男方身份還大有來頭。

自從安潔莉納裘莉離婚後，對比前夫精彩的感情生活，可以說是幾乎零緋聞，然而日前她卻被直擊和一名男子在洛杉磯共進晚餐，事後對方的身份遭起底，竟然是小她15歲的知名創作歌手威肯（The Weeknd），當時2人一同離開餐廳時見到媒體，並沒有回答任何問題，只是低調的各自坐車離開。

安潔莉納裘莉和威肯被目擊一起共進晚餐。（圖/翻攝自新浪娛樂）

儘管還沒確認2人關係，消息曝光後，還是立刻在推特上引發熱烈討論，不少網友都覺得這配對太違和，忍不住開玩笑調侃，「我想裘莉或許可能想領養威肯！」、「想知道貝拉哈蒂德對這些照片的看法」、「他們兩個人真的在約會的話，這肯定是2021演藝圈最不可思議的事情！」、「演藝圈真的太小」等等。

事實上，安潔莉納裘莉離婚後，只和38歲柬埔寨電影人兼饒舌歌手PraCh Ly傳出緋聞，當初消息指出2人已經交往1年半，然而女方友人跳出來澄清：「他們只是好朋友，裘莉很尊重PraCh Ly的工作，她沒有和任何人約會，現在也不想拍拖，她想要專心在孩子身上，盡力滿足小孩的需求。」駁斥一切都是不實謠言。