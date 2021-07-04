全球疫情嚴峻，巴西人走上街頭抗議總統波索納洛採購疫苗不力，法國總統馬克宏日前也外出視察時，也遭不滿他政策的反對者狠打一巴掌。台南市議員謝龍介指出，當政府讓大家生命安全受到威脅，就會出現這樣的情況，並指他的作為造成人民對蔡英文總統的不信任，同時他也對衛福部長陳時中的作為提出質疑。

謝龍介4日透過連線的方式在政論節目《新聞大白話》中(節目影片4:38:58處開始)表示，當一個政府讓你和你的家人生命受到威脅的時候，就會看到馬克宏和巴西總統這種事件，謝龍介更分析當初巴西欲向美國採購疫苗時的情況指出，巴西總統沒辦法壓下巴西人民對他疫苗採購不力的憤怒。

謝龍介認為，防疫視同作戰，他觀察陳時中的作為後感嘆，若以國際標準來看，正常情況下，台灣可以少死很多人，人民對元首的不信任，是來自於指揮官的作為，也許台灣百姓知道後面是蔡英文，不怪陳時中，自然就會去怪蔡英文。

聽到同台的前民進黨立委郭正亮提到藥物問題，謝龍介十分難過且憤怒的說，自己在萬華有一個朋友，一年繳那麼多稅金，還想把醫療資源讓給別人，「他說我可能感冒，後來確診以後，一直在醫院要求瑞德西韋這個藥，自費不管花多少錢都不要緊，但沒辦法批不下來，當藥要批下來的時候，人就走了」。

謝龍介指出，防疫工作到後面，一定要刑事追就，對於陳時中說，醫療能量從來沒有崩潰，他質疑，沒有崩潰怎麼會把病患往南部送？當時就是沒有分流，很多輕症把病床占滿，其他輕、中症轉重症的、重症的沒有地方醫療，那時候已經手忙腳亂，怎麼會沒有崩潰？

謝龍介痛批陳時中，治療藥物沒有預先採購，「你的超前部署就都是屁」，是拿台灣人的命在試驗，當成選舉操作的舞台，自己很久之前就講了，我們給你掌聲，但不要起心動念想選舉，當你起心動念會歪樓，顧慮的就不是防疫，而是變成政治顧慮。

謝龍介透露，有民進黨支持者、鐵桿深綠跟他說，怎麼會去挺到這種的，「你怎麼辦？要靠自己，這個刑事追究不能放」。