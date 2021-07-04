林口警分局配合公所針對轄區有「台版大峽谷」之稱的「水牛坑」與周邊海岸線拉起警戒線，杜絕防疫破口。（林口警分局提供）

林口警分局配合公所針對轄區有「台版大峽谷」之稱的「水牛坑」與周邊海岸線拉起警戒線，杜絕防疫破口。（林口警分局提供）

新冠肺炎疫情讓全國第三級警戒延長至7月12日，三級警戒已長達一個半月，近期逢週末已有民眾按捺不住出遊群聚的跡象，未避免造成群聚，林口警分局配合公所針對轄區有「台版大峽谷」之稱的「水牛坑」與周邊海岸線拉起警戒線，杜絕防疫破口。

新北市林口區下福里台61線沿途風光明媚，附近更有「台版大峽谷」之稱的「水牛坑」觀光景點，海天一線如詩畫般的美景，以往疫前的假日總是人山人海，近來林口警分局偶有接獲民眾舉報「水牛坑」附近疑湧現人潮，為避免觀光人潮群聚造成防疫破口，林口警分局於週末假期持續配合公所人員在附近海岸沿線風景區、步道、停車場等人潮易聚集處加強巡視、勸導，並拉起警戒線及擺放護欄阻絕遊客，今（4）日上午已未見有遊客至附近賞景遊憩。

林口警呼籲民眾尚未解封之前，非必要儘量避免外出，外出也務必配戴口罩，並確實保持安全社交距離、勿群聚…等防疫措施，勿讓病毒有任何破口可趁之機。