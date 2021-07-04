今天早上在NBA東區冠軍賽公鹿以118：107戰勝老鷹，以系列賽總比數4：2獲得東區冠軍，並晉級總冠軍賽，接下來將與太陽一決生死，而對此太陽的克雷格(Torrey Craig)恐怕是收穫最大的人，因為本季初他還在公鹿效力，3月被交易至太陽，所以無論哪隊獲得總冠軍，他都將拿到最終的冠軍戒指。

Torrey Craig is now a 2021 NBA Champion!



The Finals haven't started yet but Craig started the season on the Bucks and now he's on the Suns. He's getting a ring regardless pic.twitter.com/tWyJTCTQYn — SB Nation (@SBNation) July 4 2021

本賽季克雷格為公鹿出戰了18場比賽，場均貢獻2.5分2.4籃板0.9助攻，為太陽出戰32場，場均貢獻7.2分4.8籃板和1助攻，看起來他比較能適應太陽體系，另外在季後賽一共16場比賽中，他平均上場12.6分鐘，貢獻4.4分3.4籃板0.5助攻，雖然數據不起眼，但對上快艇最後一戰他扮演不錯的防守角色。

克雷格目前30歲，身高201公分體重98公斤，司職小前鋒和得分後衛，他在2014年被金塊挑中，沒有經過選秀流程，而在2017年他才正式登陸NBA主戰場，2018年是他金塊生涯出賽最頻繁和表現最佳的賽季，打75場有37場先發，平均上場20分鐘，能貢獻5.7分3.5籃板和1助攻，直到2020年被金塊放棄，轉而投靠公鹿，但上場時間也只有11.2分鐘。

最後到太陽他有平均18.8分鐘上場時間，是他在2018年金塊生涯後第二高，由此可見太陽團隊對他相當重視，而他在太陽這段期間有50.3%投籃命中率、36.9%三分命中率、80%罰球命中率，基本上表現還算及格，至少跟在公鹿比起來定位和被重視程度都更高了，當然可以躺拿冠軍戒指的他也不會想輸球，勢必會努力為太陽贏得總冠軍，拿下真正有價值的冠軍戒指！