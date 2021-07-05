越南最新一波COVID-19本土疫情持續延燒，胡志明市累計確診個案突破6000例，一躍成為全越南最嚴重疫區，隨著各地方的防疫限制上路，推升台商生產運作成本。

越南4月下旬再度爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情，迄今短短2個多月時間，全國累計染疫人數突破1萬6000人，其中經濟樞紐胡志明市確診數一路「超車」，在今天成為全越第一，共逾6000人染疫。

胡志明市台商會會長袁濟凡表示，胡志明市工業區目前疫苗施打率已超過9成，若工廠人員有接觸史，這些人必須休息一週，待篩檢結果為陰性才能上班，其餘無接觸史的員工則照樣工作，以此維持企業運作。

胡志明市台商會今天也成立疫情緊急應變小組，袁濟凡指出，疫情期間常有台商、台幹臨時被帶往隔離；此外，目前有兩名台幹確診在醫院救治，成立應變小組希望能夠為遭遇緊急狀況的台灣民眾提供醫療補給、防疫用品。

根據駐胡志明市辦事處掌握，目前越南南部包括境外移入在內，共有4名台灣人確診接受治療中，皆未向辦事處提出返台就醫請求。由於胡志明市正在進行規模500萬人的「社區清零」普篩，確診數預料還會再增加。

胡志明市成為疫情熱區，周邊省市為阻絕病毒進入社區，祭出若干防疫限制，衝擊部分企業生產運作。以同奈省（Dong Nai）來說，自明天起要求來自胡志明市的民眾必須出示陰性證明，且證明的有效期為一週。

同奈省一名台商表示，他的工廠共有200名員工，部分每天從胡志明市通勤上班，前述防疫措施上路後，他轉而安排5名來自胡志明市的員工住在同奈省，對業者來說，又多了一項開銷。

這名台商還說，當局也要求工廠每次須彈性安排20%的員工篩檢，以他公司規模來看，每次抽檢員工數為40名，員工篩檢、等待加上交通就要花掉半天，且每人每次篩檢費35萬至50萬越南盾（新台幣約425元至606元）不等，都要企業自行支應。

越南最新一波COVID-19本土疫情4月下旬爆發後，一開始確診個案多集中在北部的北江省（Bac Giang），但胡志明市後來陸續爆發多起群聚感染，加上大規模普篩，累計確診數在今天超越北江省，成為全越第一。