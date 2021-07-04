對於無黨籍立委林昶佐７月２日在記者會遭到環南市場自治會長林勝東當面嗆聲「虧我支持你，騙肖ㄟ」，前民進黨立委郭正亮指出，他自己選過萬華的立委，也曾經進入環南市場拜票，環南市場是北台灣最大的零售市場，一年營業額是120億元，一天約4000萬元，一天營業300噸蔬菜，550噸雞肉，市場自治會是非常大的！中繼市場改建經費55億元，1060個攤商有4000多人，這過程要處理多少麻煩事，環南市場自治會長是多重要的人！自治會長當然和柯文哲很熟。

郭正亮3日在中天政論節目《正常發揮》坦言，他也選過萬華兩次，環南市場掃街至少要走4小時，要鎮得住環南市場，要有一些社會關係。不管如何，會長的訴求是對的，就是不要讓大家恐慌，避免讓大家不敢到環南市場買菜，要顧攤商的利益，會長只有這個立場，至於他到底支持誰，其實不重要。

郭正亮強調，會長的訴求就是有沒有關心攤商的狀況。有攤商透露，他們自己在5月6日就開始快篩，都沒有確診。但是因為進出太多人，疫情前一天可以達到5萬人，疫情期間也有1萬人進出，確診到底哪裡來的？他們也不知道，但所有矛頭都指向他們。

郭正亮分析，會長認為也不是環南市場自己不小心染疫的，他們早就在篩了，況且環南市場已經做到只要有一攤商確診，左右攤商就隔離兩周，且有回報，但沒想到突然冒出41人確診。所以當指責柯文哲怎麼不早去全部篩檢環南市場，環南市場自治會就很生氣，怎可說是環南造成感染？況且，誰來照顧環南市場？當然心理有疙瘩，會長講的是公道話。