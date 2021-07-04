新北市莊敬高職申請「新北市110 學年度高級中等學校實驗教育計劃」以及「教育部國民及學前教育署補助擴增高級中等學校雙語實驗班計畫」設立「雙語教學實驗班，成為首波通過的技職學校，演藝科二年級學生林珈言也在個人課程小品中自行拍攝剪輯影片以全英文來講解個人的學習成果，作品相當亮眼。

莊敬高職表示，為因應國家雙語政策，希望以2030年為目標，透過「從需求端全面強化國人英語力」、「以數位科技縮短城鄉資源落差」、「兼顧雙語政策及母語文化發展」、「打造年輕世代的人才競逐優勢」等4 項推動理念，打造台灣成為雙語國家。

莊敬高職掌握時代脈動，積極申請「新北市110 學年度高級中等學校實驗教育計劃」以及「教育部國民及學前教育署補助擴增高級中等學校雙語實驗班計畫」設立「雙語教學實驗班；因教學理念符合核心標準，以及全盤課程規劃設計完善，成為首波通過的技職學校。

有別於一般普通高中的雙語課程，技術型高中莊敬高職將於110 學年度率先從招收高一餐飲科職群新生45 位，成立實驗班，實施雙語教學，未來也將規劃擴及其它職群科逐年實施，終極目標將讓學校成為全面實施雙語化的國際技職學校。

擁有來自印尼、越南、菲律賓、緬甸、泰國、馬來西亞、柬埔寨僑生及美國、日本、韓國、德國國際生近千名的莊敬高職，在雙語課程的安排強調雙語能力與學科素養並重，並全力配合新北技職教育以「動手做、學英文」培養符合產業所需人才，透過「課程教學、師資培力、環境營造、社群平台、專業實踐」五大面向，積極推動雙語政策，欲大大提升在學學生「專業技能」與「專業英語」的雙核心能力。

為落實雙語政策，莊敬高職在109 年即有7位老師參加新北市政府教育局委託國立臺灣師範大學辦理技術型高中雙語教學在職教師增能學分班，取得雙語老師資格，除個人擁有的專業技能職群專業英語的知能外並將與英文及各科教師合作協同教學，帶動學生在雙語教育學習上的興趣及成效，落實雙語教育與在地化的結合，達成教育資源充分配合國家發展雙語化的目標，不但開拓學生視野與心境，也同時培育具國際競合能力的人才，由其新北市教育局特別成立技職科，為技術型高中專業的理論跟實習部分提供更明確方向，在快速變化的未來，技職教育讓孩子快速適應職場，將是一種聰明選擇。

值得一提的是，莊敬高職校長林淑貴更是親自帶領老師參加雙語教師增能學分班，成為在41 位通過資格獲取雙語教學資格認證中的第一位校長，相信在全校教師的共識下，必能讓以往不受重視或看好的高中技職教育，也能在世界技職的國際舞台擁有一片燦爛的天空。