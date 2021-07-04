高雄市楠梓區啟昌街3日晚間發生情殺一死一傷命案，陳姓男子不滿前任馬姓女友移情別戀，持刀將情敵林男殺害，陳姓被告經檢察官訊問後，認其涉犯刑法殺人、及殺人未遂等罪嫌重大，且有逃亡及反覆實施傷害行為之虞，向法院聲請羈押。

檢警4日上午會同法醫相驗林男遺體，初步發現林男左手臂有1處疑似抵抗而被殺傷的刀痕，另身體及左大腿約有3處刀傷。

橋頭地檢署表示，林姓被害人於下午3時經檢察官會同法醫複驗結果，被害人身體受有多處刺傷，左臂動脈疑似遭刺斷，詳細死因需待法醫研究所鑑定。

陳嫌在殺害林男及馬女後並未逃離，待警方到場將他逮捕並坦承殺人，法界人士指出，陳嫌有可能符合自首條件，依法得減輕其刑，免死機率大增。

66歲陳姓凶嫌不滿交往已3、4年的55歲馬姓女友有意疏遠他，懷疑女友已另結新歡，3日晚間有意求和，於是騎機車到馬女住處，卻發現情敵的機車在樓下，氣憤之餘返家拿水果刀，再到馬女住處，打破1樓住家玻璃進入屋內，當場目睹她與現任林姓男友在一起，於是怒火沖天，持刀將林男砍死，馬女被砍成輕傷，陳行凶後未逃離，待警方到場將他逮捕，並向警方坦承殺人。

律師劉興業表示，依案發當時情形研判，警方接獲報案時仍不知道凶手身分，陳男在第一時間向到場警方坦承殺人，有可能符合自首要件。

不過，林姓死者家屬將對陳嫌提出刑事告訴及民事賠償，盼能從重量刑，替家人討公道；橋頭地檢署閱主任檢察官王柏敦表示，警方尚未發現嫌疑人前，陳嫌向警察機關坦承犯行，依法符合自首要件，但陳嫌是否符合自首，仍有待承辦檢察官進一步釐清。

刑法殺人罪處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，若符合自首要件，依法得減輕其刑，因此陳嫌免死機率大增。