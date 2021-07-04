台北市陸續發生北農、環南市場、虎林街等群聚感染事件，引發防疫不足的批評，市長柯文哲6月中旬曾表示要透過精準疫調進行清零。民眾黨立委蔡壁如則在臉書發文表示，「除非封城，否則不可能真的清零」，是中央要思考的問題。

蔡壁如表示，在疫苗施打率沒有達到七成之前、在群體免疫沒有完善之前，未來的日子，我們只能與病毒共存，無論三級警戒是否解封，戴口罩、實聯制等防疫措施仍不能中斷，這就是後疫情時代的新生活型態。

蔡壁如也說，台北市自從爆發北農、環南市場、虎林街確診以來，社群媒體上就開始傳出「台北市政府曾經不疫調、不匡列」；連前天中央指揮中心到環南市場視察記者會上，都有中央級民代試圖加入打柯行列，後來是因為市場自治會會長搶下麥克風嗆聲，才將之戳破。

「如果台北市真的不疫調、不匡列，早就被指揮中心糾正、處罰。」蔡壁如表示，為了打擊柯文哲，社群媒體充斥這樣的論調，無視真正在第一線和疫情、病毒作戰的人的辛勤與努力，而趁著疫情任何藉機分化、製造民眾恐慌、對立的做法都不可取、也該被唾棄。

蔡壁如認為，台北市是首都，每天有數以百萬計的人們在這裡進出，面對疫情，我們要追求的是清零？還是有效控制？這是中央要去思考的問題，除非封城，否則不可能真的清零！