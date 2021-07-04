北市疫情連環爆，不斷遭外界抨擊未做疫調和匡列，台北市長柯文哲在臉書痛批，國家為什麼放任假消息到處流竄，甚至成為散播假消息的推手，怒嗆不要為了攻擊柯文哲去製造謠言，讓防疫人員專心對抗病毒，這才是一個政府該做的事。

柯文哲表示，這幾個星期，從名嘴到民代，到處說台北市不疫調、不匡列，謊話講一萬次後，連知識份子都相信，今天我要向大家鄭重澄清，台北市有做疫調，還做精準疫調。從疫情開始到現在，每一個個案都有紀錄，全都完整上傳到中央。

柯文哲指出，一般疫調是鎖定與確診者之親密接觸者，匡列後隔離，隔離期滿前才驗PCR，決定是否解除隔離，但親密接觸者可能在隔離期間發病並且傳染給他人，因此台北市政府決定提前在隔離的第4至5天，先為隔離者做PCR篩檢，一旦確診，就可以提早追溯其他接觸者。

柯文哲說，沒有被法定匡列的其他接觸者，我們也一一打電話確認他們的健康狀況，鼓勵他們出來做篩檢。例如之前大安區某耳鼻喉科診所有317位非法定匡列者，在疫調人員勸說下，目前已有292個人願意篩檢，從中驗出三人陽性。如果我們沒有做這個動作，這三個確診者可能傳染更多人。

柯文哲表示，北市利用大數據去分析確診者在同一段時間、足跡高度重疊的熱區，到當地進行擴大篩檢，每一個確診個案，我們都有做疫調，資訊完整上傳到疾管署的法定傳染病系統，這個系統只有防疫人員有權限看，跟疾管署公佈足跡的網頁完全不同。

針對為什麼台北市上傳的足跡資訊這麼少，柯文哲強調，其實5月之前只有中央可以公佈確診者足跡，疫情大爆發後，中央無法處理，才放寬權限給地方政府，但還要等到中央公佈案號才能公佈個案足跡，問題是「校正回歸」之下，那個足跡可能已經是一兩星期前的活動史，根本不具意義。

柯文哲直言，現在台北市的疫情趨緩，且檢驗到中央公佈之時間縮短，公布個案足跡才有意義，只有公開場所、可能接觸到不特定對象且接觸時間大於15分鐘才需要公開。為公佈而公佈，反而只是製造民眾、店家的困擾和恐慌。

柯文哲強調，北市有450位疫調人員，還有衛生局各級長官，他們的工作不應該被惡意抹煞，不要為了攻擊柯文哲去製造謠言，讓防疫人員專心對抗病毒，這才是一個政府該做的事。