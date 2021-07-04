星二代歐陽娜娜外型甜美，近年越來越成熟，已從當年的小女孩變成小女人，目前積極在大陸發展演藝事業，近日有網友巧遇她去看藝術展，曝光一系列未修圖照片，被發現她似乎瘦了不少，生圖甚至比精修照好看。

有網友曬出巧遇歐陽娜娜看安迪沃荷展的照片，原來她是這場展的特別版語音導覽，而她當天披著一頭長髮、化著淡妝，身穿黑色束腰連身短裙，腳踩黑色漆皮鬆糕鞋，一身黑看起來更散發成熟氣息，而衣服的貼身剪裁，勾勒出她的纖細蠻腰，一雙美腿也十分吸睛，尤其衣服的設計是低胸大方領，她一個微微前傾的動作，就讓事業線若隱若現，一舉一動越來越有小女人味了。

網友曝光歐陽娜娜0修圖照，發現她瘦了不少。（圖／翻攝自微博）

歐陽娜娜事業線若隱若現，小露性感。（圖／翻攝自微博）

而歐陽娜娜自己也在微博曬出一系列看展的精修圖，幾乎和網友PO的零修圖沒差異，甚至被讚路人鏡頭下的她還更白、更瘦、更好看一些，吸引大批粉絲留言直誇「生圖更好看啊」、「寶貝多穿裙子好不好」、「瘦下來真的好漂亮」、「妳背著我們瘦了多少」，意外掀起熱議。

事實上，歐陽娜娜的身材一直受到外界關注，時常出席各大紅毯、晚會等的她，多次被發現精修美照和本人身材差很大，常被指忽胖呼瘦，這次生圖曝光，就打臉了她變壯的酸言酸語。

歐陽娜娜自己也曬出一系列看展照。（圖／翻攝自微博）