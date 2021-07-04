除了碳排放造成的全球熱化，塑膠污染是另一個值得特別關注的全球環境問題，科學家愈來愈擔心萬年不腐的塑膠微顆粒，對生態系統造成難以回復的傷害，許多研究團隊試圖尋找分解塑膠的方法。 現在奧地利的蓄牧科學家在乳牛的胃液中，發現了一組可分解常見塑膠的消化酶。

新阿特拉斯(newatlas)報導，近年來，許多有前景的研究證明，某些種類的細菌可以幫助我們解決塑膠污染問題，包括在2017年在日本回收工廠中發現的一種細菌，它可以分解 PET 塑膠(polyethylene terphthalates，聚乙烯對苯二甲酸酯，常用來做保特瓶)，2015年，美國史丹佛大學的科學家發現麵包蟲可以吃掉保麗龍，它們腸胃裡的細菌也能夠分解聚乙烯類的塑膠。從此之後，更多的科學團隊開始尋找可以消化或分解塑膠的生物作用。

最新的成果來自奧地利自然資源與生命科學大學，他們從牛的瘤胃中提取出的消化酶拿來實驗。這是因為眾所周知，牛除了會消耗和分解草料以外，他們也能吃掉天然植物聚酯(比如樹脂)，而天然樹脂與人造的合成樹脂在結構上有相似之處，因此科學家們推測，牛的消化系統可能也能夠分解塑膠。

中學生物課本就教過，牛這樣的偶蹄反芻動物有4個胃，分別是瘤胃、蜂窩胃、重瓣胃、皺胃。其中瘤胃的體積最大，也是草料滯留最久的地方，瘤胃如同一個發酵桶，有許多的微生物在此幫助分解草料。

研究主持人杜拉斯‧瑞比斯奇博士(Doris Ribitsch)說：「瘤胃就是一個巨大的微生物群落，可以分解纖維素。所以我們懷疑，某些細菌群也可以把聚酯給分解掉。」

為了證實這個想法，該團隊從奧地利屠宰場收集了瘤胃液，並將 PET 塑膠、PBAT塑膠(聚丁二醇丁二酸-對苯二酸鹽，一種證實可被降解的塑膠)、PEF(聚乙烯呋喃酸酯，也是一種可被降解的塑膠)放入其中，均以粉末和薄膜兩種形式進行測試。

科學家們發現，瘤胃液中的微生物群落，對3種塑膠都能夠分解，只是粉末分解的速度比薄膜快。科學家們之前太執著尋找能夠分解塑膠的單種微生物，如今發現瘤胃液更有效，這顯示多種微生物的協同作用，和它們合作產生的酶更有效率的多，而不是僅僅依賴於單一的酶。

科學家們對這個結果感到相當興奮，儘管到目前為止，該技術僅在實驗室中得到證明，並且需要進一步研究，但是他們確實看到了曙光，特別是瘤胃液相當容易取得。