台北市接連爆出北農、虎林街、環南市場群聚感染，引起外界憂慮7月12日恐怕難解封，不過有網友質疑，市場群聚連環爆，但國內今（4）日只新增37例確診，其中台北市也只新增18例，直呼「台北不是大爆嗎？」、「蓋牌？」。

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根據指揮中心公布，台北市7月1日新增18例，2日新增29例，3日新增48例，今天則降回18例。有網友在網路論壇《PTT》詢問，最近不是環南、北農跟虎林街都爆出群聚感染，照那個數字算起來都不只37例，為何今天全台才+37？是因為算在明天嗎？還是要準備校正回歸去前幾天？

7月4日確定病例。(圖/指揮中心提供)

網友則紛紛回應「還以為台北一天會多百例」、「看八卦板也以為台灣屍橫遍野，全球末段」、「蓋牌？」；也有網友分析，市場群聚越來越多都是累積的，沒有說是一夜爆增，「永春市場今天才開始驗」、「虎林的還沒出來，還不知道」、「環南的在昨天」。

北市三大市場新增個案數。(圖/指揮中心提供)

根據指揮中心統計，北農第一果菜市場(萬大市場)目前確診人數96人、第二果菜市場(濱江市場)確診人數23人，環南市場截至昨日110人確診，總計確診人數為229人。此外，北市府公布，從6月1日至今，虎林街包括鄰近巷弄有13戶確診，其中有8戶是家庭群聚，確診總共有30人，截至目前共有7戶14人隔離中、16人解隔離，匡列144名接觸者。