外界關切日本捐贈給台灣的第二批疫苗何時會到？駐日代表謝長廷今晚表示，這次的文書處理比上次熟練而快速，所以進行順利，「明天再向大家報告相關資訊」。

謝長廷今晚在臉書報告日本熱海的土石流災情，經過一天半的搜尋統計，今晚10點發表結果仍是2人死亡，約20名下落不明，但是房屋損毀昨天發表為80間，今增加為130間，，搶救生還者20多人，其中一人重傷。

他說，救災單位正把握黃金72小時，全力搜尋搶救，日前沒有任何公布捐款帳戶等活動，大家的好意和關心將適時轉達。大致而言，災情已經控制，也沒有影響靜岡縣或日本其他地區的正常運作，包括今天東京都議員的投開票、奧運聖火傳遞以及疫苗注射的進度。

至於日本捐贈台灣的疫苗，謝長廷指出，駐日代表處抽空積極處理日本第二次提供疫苗給台灣的文書作業，這次比上次熟練而快速，因為有些文件這次也可以援用，所以進行順利，明天再向大家報告相關資訊。