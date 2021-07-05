日本電影《東京卍復仇者》9日即將在當地上映，當中演出「長内信高」一角的28歲演員湊祥希，182公分身高加上帥氣外型，擁有「顏值拳王」之稱。華人巨星成龍是他最愛的藝人，更是啟發他走上武打演員之路的重要人物。他原計畫去年來台發展而積極學習中文，不過日本與台灣先後疫情不斷而延緩計畫，但他仍關心台灣疫情，特別向台灣的朋友們問候，盼防疫期間大家平安健康。他握拳用中文說：「台灣加油！」

湊祥希盼台灣疫情早日平息。（蜜蜂工房提供）

新片《東京卍復仇者》改編自日本和久井健創作同名漫畫，他演暴走族「愛美愛主」總長「長内信高」，酷帥有型。4日上午全體演員為電影造勢，在澀谷撿了一早上的垃圾。湊祥希說：「澀谷周日清晨滿地酒瓶罐、煙蒂，希望大家不要亂丟垃圾！」他撿拾垃圾時發現，「可能因為澀谷不少人整夜活動的關係，撿到一堆能量飲料罐！」

湊祥希演出《東京卍復仇者》，氣質與外型極具說服力。（取自官方推特）

B2↑湊祥希（右五）與眾演員為《東京卍復仇者》造勢在澀谷撿拾垃圾。（取自官方推特）

染回黑髮 不想被定型

他覺得自己武打色彩太強，「我至今一直在各個作品演混混、流氓或幫派份子，連到了國外也是！」」他還透露，《東》片演員們都為戲事先接受武打訓練，「只有我得到的指示是『當天到現場就好了』！」為了能讓自己不被定型，至今常梳油頭的他最近把頭髮染黑、稍蓋前額，「看起來應該比較乖一點。」

湊祥希18歲以模特出道，20歲時參加當地動作演員甄選與資深武打巨星千葉真一結識，後來擔任千葉的助理達4年半。兩年前湊祥希在英國BBC電視台與Netflix製播的原創劇集《Giri/Haji》中演出，劇中一展武打實力獲好評，而他也對十分照顧他到同劇前輩本木雅弘、窪塚洋介感到感謝。他透露拍《東京卍復仇者》有場武打戲因動作激烈稍流了鼻血，「拍攝前先畫了看起來流鼻血的妝，結果沒人發現！」