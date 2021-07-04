台北市環南市場爆發群聚感染，立委林昶佐2日在臨時記者會批台北市長柯文哲，說的很多都是防疫常識，聽起來讓人覺得是廢話，未料當場遭環南市場自治會長林勝東反嗆，「選上後你有關心過環南市場嗎？」民進黨台北市議員王世堅也認為林昶佐失言，而林昶佐也在網路上道歉了，並指現在要去指責誰都不好。宅神朱學恒爆料表示，那個選區原來是王世堅要選的，後來有人要他讓給擁綠的林昶佐。

有網友4日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中問說，民進黨為什麼不把萬華這席立委收回去？朱學恒卻爆料，當初是大老闆覺得要讓給擁綠的林昶佐，這件事他說他負責。不然那個選區原來是王世堅要選的，然後大老闆認為應讓給林昶佐；朱學恒反問，民進黨這樣夠不夠意思？王世堅那麼拚命，又吃香蕉皮、又願意吃含萊克多巴胺的美豬，還吃各種各樣的東西。

朱學恒接著表示，王世堅若是去萬華選立委，他一定會去支持他，王世堅好歹是個男子漢，哪像林昶佐。

據悉，當時民進黨台北市議員王世堅，原本是想參選2020年第五選區（萬華、中正）立委選舉，挑戰時任立委的林昶佐。但因民進黨以2020總統大局為重，決定大綠小綠合作，王世堅只好退出選戰。