星座專家唐綺陽於官方頻道分享7／5～7／11星座運勢，在12星座中，處女、天蠍座財運最好，可靠專業及投資賺大錢，身價有機會三級跳。桃花方面，則是金牛、雙子、射手、水瓶座的天下，可望受到眾人喜愛。而牡羊、巨蟹座的人要注意身心健康，尤其應重視肥胖或三高問題。

唐綺陽指出，本周日冥還在對分當中，因為太陽還在巨蟹座，會讓所有的衝突與矛盾一一展開，可讓人們表達心聲，同時思考自己到底有沒有該改進的地方，或者有什麼權利應該要爭取，可在此時把自己的心聲講出來。

同時本周四星逆行，冥王、土星、海王跟木星已經進入多星逆行期，充滿懷舊氛圍，此時是檢視上半年生活方式的好時機，也可能是錯誤爆發的時候，唐綺陽表示，「這波逆行期其實蠻長的，會一直延續到10月左右。」在這段期間，做出改進、不再犯錯，並深深地自省是很重要的。

此外，這周水星在雙子衝刺，所以跟雙子有關的各式各樣八卦，例如媒體、作家、主持人相關的消息會爆炸多，因為在下一周的周一，水星就要進巨蟹了！感受到接連不斷的紛擾，對分相的能量特別強，也是今年紛紛擾擾的原因。

最後，金星與火星逐漸合相中，都相合在獅子座，首先點名演藝圈，以及所有和時尚產業相關的行業，都會特別地活躍，人們也會開始關注自己的外型打扮，人們會想變得青春亮麗，這是無可厚非、能量使然的，而金火在獅子座，也意味第二代、年輕人有出頭露臉的機會，孩子的議題也可能成為大眾生活中關注的焦點，唐綺陽分享，「孩子的健康也是本周話題之一，要多關注你身邊的孩子！」

重要星象：日冥對分，四星逆行，水星衝刺中，金火逐漸合相中。

【工作注意：獅子、天秤、魔羯、雙魚】

獅子：工作量大，感到忙碌

天秤：與人約定變數多，要好好應變

魔羯：計畫不及變化，塞翁失馬焉知非福

雙魚：穩紮穩打實際點，能把事情處理好

【桃花注意：金牛、雙子、射手、水瓶】

金牛：展現童真可愛，讓人欣賞

雙子：能見度高，受到眾人喜愛

射手：同情與愛情，要懂得分清楚

水瓶：有年長型桃花，多留意生活周遭

【財運注意：處女、天蠍】

處女：理財直覺強，相信自己的判斷

天蠍：精進專業，身價有機會三級跳

【健康注意：牡羊、巨蟹】

牡羊：調整生活習慣，注意肥胖或三高問題

巨蟹：心理反應健康，要好好解決問題