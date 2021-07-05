《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，印度「國防研究暨發展組織」（DRDO）已成立63年，但不僅計畫經常出現大幅延宕，軍方對其成果也不甚滿意；曾在該組織工作近35年的科學家古普塔（Ravi Kumar Gupta）指出，主要原因在印度容易自外國進口武器、官僚體制干擾和缺乏資金等。

自1958年創立以來，DRDO已研發出「烈火」（Agni）系列陸基彈道飛彈、「布拉莫斯」（BrahMos）超音速巡弋飛彈、「光輝」（Tejas）輕型戰機、「阿瓊」（Arjun）主力戰車等設備。但《歐亞時報》指出，DRDO立下諸多承諾，但往往無法全數兌現，主要研發項目也經常面臨不應發生的嚴重延宕；且軍方對其成果大多不太滿意，經常不願使用，讓印度長期位列世界國防產品進口大國。

如「光輝」自1980年代開始研發，卻直到2015年才交付，且交付後立即遭印度主計與審計總署（CAG）質疑存在航速、航程、自衛能力等缺陷；「阿瓊」則自1972年受命研發後，直到2004年才將首批量產型戰車交到印度陸軍手中，且由於對性能不滿，在政府決定增購「阿瓊」後，軍方也要求須進行改良後才願意下單。

古普塔表示，由於印度1950年獨立後，為盡快讓國防安全體制上路，在武獲政策上以進口為主；且其是大英國協的一員，容易自英國取得武器裝備。在長年累積下，印度國防自主能力受到極大限制。

另外，DRDO自主性不足，且在研發突破上最需要的創新與變革，更是處處受到官僚體制干擾；科學家們最後往往選擇延續或改良現有成果，而不是技術突破。且DRDO獲得的經費不足，以在整體國防預算中的比例來看，印度花在研發上的經費僅佔約6%，遠低於美國的12%以上。

古普塔建議，DRDO應與印度民間企業合作，不僅打造完整的國內產業鏈，也增加國防創新的機會。他還指出，該組織應著眼於太空、網路等新領域，提前準備協助印度因應這些新威脅。