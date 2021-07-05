破解常見的疫苗迷思！台灣疫苗推動協舉辦媒體工作坊，邀請李秉穎榮譽理事長推廣疫苗正確認知，也呼籲全民落實接種新冠疫苗，邁向群體免疫之目標，使台灣跟上全球解封腳步，早日回歸正常生活。

1.體質不好的人不適合接種疫苗？

目前各種新冠疫苗的共同禁忌，是接種同種疫苗或對疫苗成分曾經發生嚴重過敏反應，並無其他特殊禁忌。因為大多數新冠疫苗還沒有18~20歲以下兒童與青少年的研究資料，所以不同的新冠疫苗會有不同的接種年齡下限。除此之外，並沒有不適合接種新冠疫苗的特殊體質。

雖然孕婦與免疫功能缺損者也沒有新冠疫苗的研究資料，但一般認為疫苗接種對他們來說利大於弊，還是可以接種新冠疫苗。年紀大、有慢性心肺疾病或其他潛在疾病，是新冠疫苗的優先接種對象，不會因為這些潛在疾病而增加不良反應的風險。

2.打新冠疫苗前後一定要多喝水？

疫苗前後喝水，並不會影響疫苗的效力或安全性。有人認為打疫苗後多喝水，可以降低不良反應嚴重程度，這並沒有學理根據。

如果接種疫苗以後發燒，在退燒的過程中人體需要排汗以行散熱。排汗愈多，缺失的水分就愈多。疫苗如果引起嚴重食慾減退，有同樣缺水的風險。

對於一般人而言，缺水引起的渴感會促進喝水行為，並無大量喝水的必要。對於不能表達意見的嬰幼兒，或無法自由表達能力者，可能因此出現脫水現象。對於此類疫苗接種者，才需要視需要給予較多水分。

3.老人接種新冠疫苗可能致死？

接種疫苗之後出現任何不良事件，都必須與沒有接種疫苗者比較發生率。如果接種疫苗之後出現不良事件的發生率，明顯高於沒有接種疫苗者，才能推論接種疫苗與事件之間有因果關係。有因果關係的不良事件，才能稱為不良反應或副作用。

台灣已經建置了許多疫苗可能相關不良事件的背景發生率，包括死亡、心肌梗塞、腦中風、血小板低下、神經炎等。接種新冠疫苗以後包括死亡在內的各種事件發生率，都沒有明顯高於未接種疫苗的同年齡發生率。所以台灣的疫苗安全監測，並沒有偵測到任何疫苗安全的危險訊號。

如果與國外監測資料比較，台灣各種不良事件的發生率並未高於國外，而國外的類似疫苗安全監測系統，也沒有發現任何新冠疫苗有增加死亡的風險。

4.新冠疫苗對於變異病毒，保護效力可掉到20%以下？

原先的武漢株病毒不同突變，衍生出許多種變異病毒株。目前共出現四種主要的新冠病毒變異株，包括英國（alpha）株、南非（beta）株、巴西（gamma）株、印度（delta）株。許多研究顯示，自然感染引起的抗體，與各種不同疫苗誘發的抗體，對抗變異病毒能力的下降程度都很類似，並沒有明顯差異。

在實驗室的中和性抗體（也就是可以殺滅病毒的抗體）試驗中，武漢株感染或疫苗接種引起的中和性抗體，對付英國株與巴西株的能力沒有受到明顯影響；對於南非株與印度株則有中和能力下降的趨勢，可以降到原先20~30%的程度。但是對於保護效力，則不會下降那麼嚴重。

目前部分數據顯示，武漢株病毒所做的疫苗，對於南非株的保護效力會下降10~20%左右，而且對於重症與死亡仍有相當高的保護效果。疫苗對印度株感染的保護效力，則待進一步評估。

5.打了疫苗就不會感染新冠病毒了，也可以不用戴口罩？

接種新冠疫苗並不保證會有百分之百的保護力，部分疫苗接種者在接觸到新冠病毒後，還是有可能發生感染。

新冠疫苗對於無症狀感染的保護力低於有症狀感染，也就是說雖然疫苗接種可以誘發體內的保護性反應，呼吸道表面仍有可能出現暫時性的帶病毒狀態，還有傳染病毒給別人的機會。當疫情尚未完全受到控制之前，還是需要繼續注意戴口罩、環境消毒、避免觸摸眼鼻口這類防疫措施。

6.蛋白疫苗比較差、副作用比較嚴重？

沒有科學證據顯示蛋白疫苗（包括Novavax、高端、聯亞疫苗）的保護力比較差或副作用比較嚴重。目前已經有研究資料的Novavax蛋白疫苗，其免疫生成性與保護效力都達理想標準。RNA疫苗（包括輝瑞/BNT與莫德納疫苗）與腺病毒載體疫苗（包括AstraZeneca與Johnson & Johnson疫苗）的臨床試驗中，其保護效果不錯。但是這兩類疫苗並沒有大量上市使用的經驗，目前已經出現了一些預期之外的不良反應。

RNA疫苗與腺病毒載體疫苗引起立即型過敏反應（anaphylaxis）的機率是百萬分之2~5，高於一般蛋白疫苗的百萬分之1。其他罕見的嚴重不良反應，包括新冠RNA疫苗的心包膜炎/心肌炎、腺病毒載體疫苗的血栓併血小板低下症候群。

沒有科學證據顯示蛋白疫苗（包括Novavax、高端、聯亞疫苗）的保護力比較差，或副作用比較嚴重。(圖/健康醫療網提供)

7.疫苗沒有經過第三期人體試驗，就不能緊急授權使用？

疫苗的第三期試驗旨在比較有無接種疫苗對感染發生率的影響，亦即評估疫苗的保護效力（efficacy），而且大多需要二、三年的後續追朘，才算完成第三期試驗。目前國外獲得緊急授權使用的新冠疫苗，都沒有完成第三期試驗，而是根據期中報告緊急授權。

日後這種對照式的保護效力評估將逐漸不可行，因為在有可用疫苗的情形下，使用安慰劑會有研究倫理的疑慮，而且會拖慢研發速度以致於緩不濟急。

世界衛生組織與疫苗廠因此都有訂定保護性抗體標準的計畫，以讓此後的新冠疫苗無須對照研究即可獲得授權。在還沒有這種抗體標準之前，韓國與英國都有讓新冠疫苗跟目前已授權疫苗做免疫橋接（immune bridging）的比較，如果新疫苗的抗體生成性不亞於舊疫苗，就可以獲得緊急授權。

未來新冠疫苗將難以在兒童做大規模人體試驗，所以美國食品藥物管理署也建議新冠疫苗可以用免疫橋接的方式，讓兒童的抗體生成性與成人相比，以做為授權的依據。國產疫苗計畫利用免疫橋接方式緊急授權，符合國際的共識。

8.國產疫苗不進行第三期的對照研究 將無法獲得國際認證？

獲得緊急授權以後，國產疫苗未來將嘗試進行第三期臨床試驗中的對照式研究，並在上市後追蹤上市後疫苗在真實世界的保護效益（effectiveness）。

後者的作法之一是在大量使用後，分析新冠感染者的疫苗史，可以用個案對照的方式評估不同疫苗在同一族群保護力的差異。

此外，未來將可能會制定國際通用的保護性抗體標準，也會有愈來愈多新冠疫苗根據免疫橋接來獲得認證。所以未來的發展，即使沒有做第三期對照研究的新冠疫苗，都可能在未來陸續獲得國際認證。

9.疫苗接種率要到60%~70%以上 才會有群體免疫？

流行病學專家根據新冠病毒的傳染力，推論新冠疫苗接種率必須達60%~70%才會出現群體免疫。其實，只要有人接種疫苗，就會有群體免疫效果，只是少數人接種疫苗的效果很微弱。

這是因為疫苗產生的保護力，不但可保護免於得到病毒感染，也會讓病毒接觸者不會變成傳播病毒的媒介，這樣就形成沒打疫苗的人也受到保護的群體免疫。疫苗接種率不高時，群體免疫效果不彰，沒辦法讓疫情曲線下降。

流行病學模式推估的是當疫苗接種率達60%~70%以上時，一位感染者平均會傳染病毒給不到一個人。此時疫情曲線就會下降，亦即達到「高度」群體免疫的效果。

實際上，一些疫苗接種率達到30%~40%以上的國家，就出現「高度」群體免疫讓疫情下降的現象。這是因為疫苗接種固然會有群體免疫效果，戴口罩等防疫措施也同樣有效。國外的這些經驗顯示，持續防疫作為，再加上疫苗接種率達30%~40%以上，可能就會有「高度」群體免疫的效果。

10.大家都打疫苗就有群體免疫，自己不一定要打疫苗？

如果一個國家達到「高度」群體免疫，固然在短時間之內，沒打疫苗的人不會有感染的風險。但是新冠病毒未來將永遠存在這世界，國際間人員的流動隨時會帶病毒進來。因為有「高度」群體免疫，所以理論上這種滲透進來的病毒不會造成大規模疫情，只會有一些小規模群聚感染。

對於沒有接種疫苗者，隨時都有接觸到新冠病毒的機會。沒有免疫力的人感染新冠病毒，都會有將近兩成重症，加上2%~4%死亡率。所以，所有人都需要接種新冠疫苗。