【回憶殺】2011年香港情慾電影《3D肉蒲團之極樂寶鑑》因主打「全球第一部IMAX 3D三級片」造成轟動，片中四位大膽演出的女演員藍燕（現藝名：藍心妍）、雷凱欣、原紗央莉和周防雪子人氣跟著水漲船高。10年過去了，原紗央莉離開成人界，除了改名重新出發，還嫁給大25歲的丈夫。

原紗央莉擁有1/4德國血統，五官深邃立體、神韻性感冷艷，加上E罩杯的火辣身材，2008年進軍AV界爆炸性走紅，但她在專訪中自曝入行前性經驗非常少，只有跟兩名男子發生關係，第一次是高三。 2011年，她和同為日籍女演員周防雪子進軍香港電影圈，拍攝三級片《3D肉蒲團之極樂寶鑑》，不惜寬衣解帶露點，與男主角葉山豪有限制級的演出，迅速打響華語圈的知名度，不少男粉絲都視其為夢中情人，想不到原紗央莉卻在當紅時無預警以「身體不適」消失演藝圈，3年後默默復出，把名字改為「松野井雅」重新出發，宣布不再拍成人片，同時喜曝結婚好消息，對象是大25歲的圈外男，原來她神隱時跑去銀座的酒吧打工，邂逅老公不到3個月決定閃婚，直到2021年的現在，夫妻倆相知相惜9年，感情十分緊密。

原紗央莉（上）在片中大膽挑逗葉山豪。（圖／龍祥育樂提供）

《3D肉蒲團之極樂寶鑑》是2011年強檔三級片。（圖／中時資料照）

至於過往的AV生涯，根據引退的女優私下爆料，原紗央莉是被事務所設下合約陷阱、強制拍片的受害者之一，她本來想討回公道，卻發現事務所已解散；或許這段經歷實在太不堪，現在只要在她的社群網站留下舊名「原紗央莉」或提拍片過往，都會被本人黑名單。

松野井雅復出後，陸續拍過電視劇《牙狼》、《OH MY JUMP！～少年JUMP救地球》和《神之牙-JINGA》等，還取得桑拿、SPA健康顧問和調香師的雙重身分，並斜槓當起YouTuber，介紹各地的旅遊景點、泡湯好地方，用力把生活過得精彩。值得一提的是，松野井雅過了10年外型幾乎沒變化，臉蛋一樣漂亮、身材也十分有料，讓人大讚太會保養了。