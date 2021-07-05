「五臟之血、六腑之氣皆上注於頭」頭上幾十個穴位與全身保養有關。我列了一些出來，有興趣可以看一看，但無須硬記，更重要的是跟我一起梳起來，好好刺激、好好按摩才是實在。

【洛桑保健室】【明目放鬆消皺紋】 耳聰目明操。(影音來源/洛桑加參醫師)

●清晨十指疏梳頭，改善顱內供氧狀況，醒腦效果一級棒。

創意工作者缺乏靈感時，第一招是走走路，但現在不方便出門趴趴走，第二招就是梳梳頭。睡前梳也很好，放鬆助眠、延長深度睡眠時間。

另外，頭痛時也能梳，梳好梳滿，少吞一顆止痛藥，賺到！尤其我這動作同時還運動到肩關節與肩胛，對於舒緩肌肉緊繃型頭痛，特別讚。

●耳聰目明 讓生活更輕鬆

眼睛部分，怕眼袋、黑眼圈、皺紋的人，或是目視不明、小字看不清楚，跟我一起認真做。改善循環，很多問題都可以解決。尤其假性老花、假性近視，適度放鬆、循環顧好，可能連眼鏡都不用戴。

●拉揉耳垂 有助活絡全身

耳朵更是不得了，耳朵是整個人體的縮影，它的反射區塊宛如倒置的嬰兒，耳垂對應到頭部，耳甲腔相當於胸腔，三角窩對照到骨盆腔。古人說「耳為宗脈之所聚」，意思是說，兩片小小的耳朵，卻與全身經絡、五臟六腑都緊密連動。耳朵拉一拉、揉一揉、捏一捏、按一按，便收活絡全身之效。

許多人飽受眩暈與頭痛之苦，原因與壓力、自律神經失調，以及耳內的失衡有關。平日按摩、適度刺激耳朵，能預防這樣的眩暈與頭痛，或讓症狀舒緩一些。

我自己最常刺激的是耳垂，從前住在西藏的時候，聽長輩說，大耳垂的人，是有福之人，所以從小就喜歡拚命拉耳垂，希望能拉成佛祖耳。學醫之後才知道，耳垂飽滿是腎氣強健的象徵，腎氣足生命力旺盛，不怕生病，確實是相當有福氣。

坐辦公室、居家防疫WFH，想要提神醒腦，把耳朵拉一拉，促進耳部周圍的血液循環，速收健腦明目之效，疲勞也能很快消除。