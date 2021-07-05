中式早餐是很多人早餐跟宵夜的選擇，你最常點什麼呢？小心，你最愛吃的都是導致肥胖的陷阱，尤其熱量最高的竟然不是最經典的燒餅油條。
營養師高敏敏在其臉書分享「中式早餐熱量圖鑑」，揪出暗藏的熱量危機的餐點：
1、飯糰 /185g
熱量：616kcal
2、燒餅夾油條 /一份
熱量：554kcal
3、蔥抓餅 /53g
熱量：480kcal
4、小籠包 /8顆
熱量：440kcal
5、炒麵 /一份410g
熱量：415kcal
6、蘿蔔糕 /一份115g
熱量：357kcal
7、鍋貼 /5顆135g
熱量：350kcal
8、油條 /一根54g
熱量：298kcal
9、韭菜盒子/ 一個138g
熱量：295kcal
10、原味蛋餅 /一份115g
熱量：265kcal
11、燒餅 /一片80g
熱量：256kcal
12、饅頭 /一顆約100g
熱量：246kcal
13、水煎包 一顆116g
熱量：193kcal
14、鹹豆漿 /一碗500ml
熱量：185kcal
15、荷包蛋 /一顆50g
熱量：96kcal
●飯糰難消化 這些人食用要注意
高敏敏指出，飯糰大部分是糯米製作，難消化的支鏈澱粉比較多，因此，腸胃道功能比較不好的人就會比較容易脹氣、腸絞痛，所以要細嚼慢嚥或少吃一些。
●鹹豆漿2樣東西放太多 小心造成腎負擔
另外，鐵板麵、燒餅油條油脂含量高，有高血脂、脂肪肝、或正在減脂的人要謹慎攝取；飲料方面，則建議點無糖或是選擇鹹豆漿，因鹹豆漿是用無糖豆漿加醋製作而成，但比較要注意就菜脯跟油條不要放太多，否則鈉太高容易造成腎臟負擔。
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