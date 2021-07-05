中式早餐是很多人早餐跟宵夜的選擇，你最常點什麼呢？小心，你最愛吃的都是導致肥胖的陷阱，尤其熱量最高的竟然不是最經典的燒餅油條。

營養師高敏敏在其臉書分享「中式早餐熱量圖鑑」，揪出暗藏的熱量危機的餐點：

1、飯糰 /185g

熱量：616kcal

2、燒餅夾油條 /一份

熱量：554kcal

3、蔥抓餅 /53g

熱量：480kcal

4、小籠包 /8顆

熱量：440kcal

5、炒麵 /一份410g

熱量：415kcal

(圖/常春月刊提供)

6、蘿蔔糕 /一份115g

熱量：357kcal

7、鍋貼 /5顆135g

熱量：350kcal

8、油條 /一根54g

熱量：298kcal

(圖/常春月刊提供)

9、韭菜盒子/ 一個138g

熱量：295kcal

10、原味蛋餅 /一份115g

熱量：265kcal

11、燒餅 /一片80g

熱量：256kcal

12、饅頭 /一顆約100g

熱量：246kcal

13、水煎包 一顆116g

熱量：193kcal

(圖/常春月刊提供)

14、鹹豆漿 /一碗500ml

熱量：185kcal

15、荷包蛋 /一顆50g

熱量：96kcal

●飯糰難消化 這些人食用要注意

高敏敏指出，飯糰大部分是糯米製作，難消化的支鏈澱粉比較多，因此，腸胃道功能比較不好的人就會比較容易脹氣、腸絞痛，所以要細嚼慢嚥或少吃一些。

●鹹豆漿2樣東西放太多 小心造成腎負擔

另外，鐵板麵、燒餅油條油脂含量高，有高血脂、脂肪肝、或正在減脂的人要謹慎攝取；飲料方面，則建議點無糖或是選擇鹹豆漿，因鹹豆漿是用無糖豆漿加醋製作而成，但比較要注意就菜脯跟油條不要放太多，否則鈉太高容易造成腎臟負擔。