台股持續偏多，盤面上最強的類股族群仍是航運類股，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海不斷再創歷史新高，錯過航運類股的朋友，其實可以思考，下半年有什麼產業可以營運大爆發，進而成為下一波股市的主流類股。

從蘋果、小米、華為、鴻海等都準備進軍電動車，可以嗅到電動車絕對是未來的主流，各大車廠也相繼推出各種電動車因應市場需求，美國便利商店龍頭7-11宣布，2022年底前將於美國250個據點安裝500做充電站，電動車長期成長趨勢不變，產業即將進入戰國時代，相關原料供應鏈營運將持續成長，在電動車整體成本中，電池模組占電動車成本最高，高達35％到40％，電池的效能與成本攸關電動車能否普及，相關供應鏈可望成為下一波多頭的領軍要角。

電池相關產業主要可以區分為原料的正極材料、負極材料、電解液與隔離膜，相關材料組成電池芯之後，電池模組廠在根據不同廠商的需求，製作出各種電池模組，相關廠商如下表：

電池相闗類股族群

在原料的部分，正極材料是電化學性能的決定性因素，攸關電池能量密度及安全性能，占電動車電池材料成本比重估30%到40%，台灣相關廠商中表現最好的是「康普」，其主力營運以氧化觸媒、動力電池-鎳系、先進材料為主，受惠於日系客戶正極材料廠及歐美系車廠客戶拉貨穩定，今年以來營收、獲利持續成長，5月營收年成長56％，Q1每股盈餘年成長大增566.67％，技術面同步出現轉強訊號，值得留意。

另外，大陸新能源電池大廠寧德時代宣布，獲特斯拉長期鋰離子動力電池大單，台廠電解液供應鏈「聚和」為來營運可望季季成長， 5月營收年成長31.82％，Q1每股盈餘年成長67％，技術面持續再創新高，未來股價充滿想像空間。

台灣電池產業中，最超值的是電池模組廠，整體本益比都偏低、殖利率都有5％以上，其中最值得注意的是「加百裕」，從去年以來營收持續維持高檔，Q1每股盈餘年成長大增527.78％，技術面持續震盪，後續值得留意。

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

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