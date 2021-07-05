輝達（Nvidia）股價2日衝上820.21美元，不到兩個月時間，股價暴漲逾50％，財信傳媒董事長謝金河表示，一家沒有晶圓廠的IC設計公司，能夠把市值拉升至5000億美元以上，非常了不起，目前市值比聯發科快大10倍，並提到，「偶爾沒有注意Nvidia股價，一下子就快不認識了。Nvidia執行長黃仁勳出生台南，也是台灣的榮耀，如今又撐大了半導體疆界」。

謝金河在臉書發文指出，台灣5月15日這一天，因為疫情失控，宣布進入三級警戒，前一天，Nvidia股價只有538.36美元，現在台灣仍在抗疫，但Nvidia股價這段時間大漲52%，股價漲到820.21美元，市值增加1755.92億美元至5109.9億美元，一家沒有晶圓廠的IC設計公司，能夠把市值拉升至5000億美元以上，這是非常了不起的成就。

謝金河說，從幾個角度來看，一、全球大市值企業，Apple、Microsoft市值都站上2兆美元，往下是Google、Amazon都超過1.7兆美元，FB逾1兆美元，這是全球前五大企業。排名第6是騰訊7054億美元，第7是Tesla6435.29億美元，第8是巴菲特的柏克夏A股6384億美元，台積電6166.7億美元拿下第9，第10名是阿里巴巴的5903億美元。Nvidia超過Visa成為全球11大市值企業，這個威力之大，很難想像。

現在BMO Capital Markets還把Nvidia目標價上調至1000美元，如果跑到這個位置，Nvidia還會超過台積電，這是十分不可思議的事。

二、Nvidia以AI晶片為訴求，GPU技術無人可及，黃仁勳正帶領半導體產業進入新一輪的產業革命，Nvidia好，台積電負責生產，也會更好。去年台灣大學頒發名譽博士給黃仁勳，張忠謀正是重量級貴賓。TSMC市值6000億美元，Nvidia跨向5000億美元，這是歷史性的新里程碑。而且有趣的是，這一年來動作很大的英特爾（InTel）市值2294.96億美元，剩下不到Nvidia的一半而且，連南韓最重量級的三星電子也被Nvidia追過。

現在幾家重要半導體公司，ASML市值2884億美元，AVGO市值1920億美元，德州儀器（TI）1775億美元，高通1608億美元，美光900億美元，這些年蘇姿丯領軍的超微（AMD）也把市值撐到1150.62億美元。

謝金河認為，企業經營者率領大軍，開疆闢土，黃仁勳應該是2021年出類拔萃的企業主，他是1962年生的台南子弟，台灣除了台積電，現在市值比聯發科快大10倍的Nvidia，也是台灣的榮耀，黃仁勳又把半導體產業的疆界撑得更大。