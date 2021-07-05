台灣雙胞胎童星左左右右（Zony&Yony）2013年開始出道，因唱跳韓國動感的歌曲《bar bar bar》，甜美可愛的外型和形象，因此受到許多觀眾朋友的關注。左左右右今年暑假過後，就準備要升國中二年級，許多喜愛她們的粉絲表示：「左左右右就升要國二了，好快喔！」

左左右右日前（2日）在臉書與大家分享，最近的生活狀態：「我們暑假開始了！結束每天盯著螢幕的日子，今年真的是很特別的一年，疫情影響了很多很多人，大家都一起經歷很大變化，只能保持樂觀繼續堅持住，希望疫情的終點快到來！真的很想大家。」升國中的左左右右，模樣相當青澀與成熟。

左左右右曾參加美國知名脫口秀節目。（圖/艾倫秀 Youtube)

左左右右經常在臉書與大家分享日常的生活點滴，姐妹倆人多才多藝，除了會跳肢體動感的舞蹈，也會彈琴與打爵士鼓，可愛俏皮的模樣，令許多觀眾朋友不自覺地都喜愛上她們。左左右右是繼林育羣之後，第二組受邀到美國參加脫口秀節目《艾倫秀》的台灣藝人，並在國際上開始打開了知名度。

左左右右今年暑假結束，即將升國中八年級。（圖/左左右右 臉書）

左左右右日前一起慶祝生日。（圖/左左右右 臉書)

左左右右2015年至2017年，發行過3張迷你專輯， 2015年參與過臺北最High新年城跨年晚會，經紀公司相當用心在栽培兩姐妹。許多網友在底下回應：「也太快了！已經國中8年級了」、「長大後還是很可愛的左左右右」、「真的是從你們小時候看到大呢！」、「 越來越漂亮了！」、「眼睛最可愛迷人啦！」