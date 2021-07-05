資深媒體人許聖梅4日在臉書透露婆婆過世，未料在婆婆之前病危時，3個女兒都不願去見她最後一面，事後只好由許聖梅充當「女兒」替婆婆招魂、引路，而在引魂儀式上還遲遲擲不出聖筊，讓許聖梅相當心酸，可有網友卻質疑是許聖梅拿了所有財產，才導致婆婆女兒不肯出現，讓許聖梅忍不住開腔說明。

許聖梅婆婆因為敗血症引發多重器官衰竭，在婆婆剩最後一口氣時，許聖梅不斷聯繫婆婆的3個女兒，沒想到3人完全不接電話也不回訊息，好不容易聯繫到大姑後，對方卻冷淡表明「不會去」，另外2位反應也都如此，最後，許聖梅還在婆婆拔管前，看到她眼角落下淚珠，讓身為媳婦的她相當心酸不捨。

許聖梅被指「拿走所有遺產」，傻眼回應。（圖／翻攝自臉書）

消息曝光後，不少網友表達哀悼，可卻仍有酸民口出惡言，直指一定是許聖梅拿走所有遺產，所以女兒才不去見婆婆最後一面，讓許聖梅看了留言相當傻眼，親自回應「婆婆的錢都被女兒拿走了，一百萬醫藥費是我付的」，甚至有人批評她講話不牢靠，許聖梅也無奈說：「你們可以討厭我這個人，但請對喪家多一點仁慈」。

而許聖梅感謝外界關心之外，也提醒大家不要對婆婆女兒說不敬的話，表示自己現在準備把婆婆和公公合葬，「是大工程，但也算功德圓滿了。」