警方表示，美國德州沃斯堡（Fort Worth）一家洗車店附近今天凌晨傳槍響，有8人受傷，作案槍枝疑似有好幾把。

美聯社報導，警方發表聲明說，8名傷者已送醫院救治，目前情況穩定。警方說，並未逮捕任何嫌犯。

警方表示，當地一名員警凌晨1時30分許耳聞槍響，警察抵達案發現場，發現遭槍擊受傷的8人。

沃斯堡警察局長諾克（Neil Noakes）說，警察趕抵現場時對傷患施予救護。（譯者：曹宇帆）1100705