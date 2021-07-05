德州沃斯堡洗車店附近傳槍響 8人受傷 03:582021/07/05 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 州沃斯堡洗車店附近傳槍響。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警方表示，美國德州沃斯堡（Fort Worth）一家洗車店附近今天凌晨傳槍響，有8人受傷，作案槍枝疑似有好幾把。 美聯社報導，警方發表聲明說，8名傷者已送醫院救治，目前情況穩定。警方說，並未逮捕任何嫌犯。 警方表示，當地一名員警凌晨1時30分許耳聞槍響，警察抵達案發現場，發現遭槍擊受傷的8人。 沃斯堡警察局長諾克（Neil Noakes）說，警察趕抵現場時對傷患施予救護。（譯者：曹宇帆）1100705 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 長賜輪7日恢復自由 日本船東與蘇伊士運河管理局和解了 - 政治圈 - 中央社 兄弟大和解演不下去？哈利旋風返美 - 國際 CNN：接種陸疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗 - 國際 - 中央社 胡志明市淪疫情重災區 防疫推升台商生產成本 - 國際 - 中央社 華郵刊投書 籲美對台政策應從戰略模糊轉清晰 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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