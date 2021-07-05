嘉義縣朴子市4日一棟三層樓透天住宅，昨（4日）晚傳出火警，疑似有失智老人點火燒到家具，導致家中4人濃煙嗆，目前火勢已經撲滅，消防隊已將傷者傷預防性送醫。

據《自由電子報》報導，嘉義縣消防局4日深夜獲報，永和里一處住宅失火，傳出有多人受困。嘉義消防隊接獲報案後，緊急調度朴子、東石救護及消防車，共3車6人到起火民宅救援。

消防隊員到場時，火勢已由民眾自行撲滅，沙發一處遭燒毀。據了解，起火原因疑似一樓一名患有失智長者燒到家具，導致家中4人濃煙嗆傷預防性送醫，然實際起火原因仍待調查。