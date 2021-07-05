號稱手上擁有全台最大人頭戶的「收簿大王」王姓男子（王男，49歲），專門提供人頭帳戶、電話卡等給詐欺集團。王男以買賣芭樂票起家，手上更有俗稱「遊民頭」的譚男（72歲）和黃男（65歲）兩大助手，在北部、南部幫他物色遊民。他們還會將北部遊民帶到南部當人頭公司負責人，開芭樂票騙取貨品再轉賣，錢全進了集團口袋，如一旦出事，官司就由人頭遊民一肩扛。

本刊調查，「收簿大王」王男老本為買賣「芭樂票」，20多年前他剛行騙時，專門在報紙刊登「票貼、代辦支票申請」廣告，買賣根本不能使用的芭樂票，若有民眾需款孔急找上門，他不僅會以2萬元以上的價格，販售每本25張的芭樂票給對方「開票詐財」，還會趁機利誘吸收對方當下線，慫恿對方設立人頭公司或成為人頭員工。

王男20多年前組不法集團時，在報紙刊登票貼、代辦支票廣告，憑藉買賣「芭樂票」起家。此為示意圖。（圖／黃鵬杰攝）

事實上，王男的人頭絕大多數都是遊民，開出「開戶1千元」、「申辦信用卡5百元」、「公司負責人每個月1萬5千元」等條件利誘，而綽號「譚老」的譚姓男子和的黃姓男子，則是王男的重要左右手。譚姓男子負責招攬北部、中部的遊民，以台北市萬華車站及台北車站為據點；黃姓男子則專職吸收南部遊民，以屏東為據點，2人被稱為「遊民頭」。

獵到遊民後，譚姓男子、黃姓男子會根據對方提供的個資，透過「財團法人金融聯合徵信中心」查詢有無信用問題，剔除有問題者，過關者則可加入集團成為人頭專門戶。

自稱遭到該集團利用的61歲遊民小蔡（化名）表示，他原本在彰化縣的員林公園餐風露宿，後來被「譚老」帶著南下，落腳高雄市鳥松區，成為1家虛設公司的人頭負責人，接著「奉命」用芭樂票進貨，再將貨品賣掉，受害廠商因支票兌現不了憤而提告。小蔡出庭時，鼓起勇氣全盤托出王男的人頭大軍運作始末。

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