經營20多年、坐穩「收簿大王」名號的王姓男子（49歲），專門提供人頭銀行帳戶、人頭提款卡給詐騙集團，卻因跨足詐保，接連「魚池吃名車」鬧得沸沸揚揚而露餡，他的主謀身分因此曝光。警方跟監王男多時，趁他到南投紫南宮還願拜拜時，一舉將他逮捕，另外20名成員也隨之先後落網，通通送辦。

本刊調查，20多年前開始，王男就在道上闖蕩，雖跟黑幫頗具交情，卻不屬於任何幫派，且行事低調，總是神龍見首不見尾，原來腦筋動得快的他，是「收簿」集團的首腦，由於姓王，於是在江湖上被稱為「收簿大王」。

家住桃園市的王男，有恐嚇、槍砲、公共危險、違反《會計法》和《稅捐稽徵法》等前科。今年初疫情延燒之際，他擔心封城，索性開著以人頭購入的雙Ｂ高級休旅車，帶著女友環島旅行；或許真是老天有眼，日前他前往以「發財金」聞名的南投縣竹山鎮「紫南宮」，向土地公還願時落網，警方並陸續揪出20名共犯，一干騙徒通通被依《詐欺》、《洗錢》等罪嫌送辦。

有「收簿大王」之稱的王男（右﹚與左右手、負責北中部遊民業務的譚男（左）均遭逮，人頭集團就此瓦解。（圖／翻攝畫面）

據悉，王男最常利用人頭遊民成立無需資本證明、免用統一發票的「企業社」，再「聘請」人頭員工，且人數控制在5人以下，接著花上半年偽造買賣交易、薪資等金流紀錄，以取得銀行信任。最後人頭負責人以企業社名義，向銀行申請支票做為芭樂票；人頭員工則以個人名義，向銀行申辦10萬元到20萬元的信貸，得手後拆帳。

此外，王男的人頭遊民大軍也會向多家銀行「亂槍打鳥」，申辦信用卡、電話卡和帳戶。信用卡一核發下來，人頭就會前往特定銀樓進行「刷卡換現金」的假交易，也就是和店家套好招，人頭刷卡買金飾，店家再以大約8折價格回購。據悉，人頭可分得交易利潤的1成至2成。

至於人頭帳戶和電話卡，則是再賣給常見的「假投資」、「假交友」和「假中獎」等詐騙集團，受害民眾若依照指示匯款，款項便會匯入人頭帳戶遭到提領。由於近年詐騙集團相當猖獗，王男的不法生意愈做愈大，平時甚至必須利用3支手機，遙控指揮眾多成員，幸好警方鍥而不捨將他繩之以法，才避免更多人受害。

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