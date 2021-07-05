天使與金鶯3連戰結束，重砲手大谷翔平把握明星賽前的機會衝刺，再於3局下擊出個人本季第31轟！金鶯投手艾許曼(Thomas Eshelman)先投了兩顆壞球，接著連續3球都攻擊好球帶，大谷挑一顆內角球出棒，5球他只打這一球，結果就轟了459呎成為特大號陽春炮。天使9局下再見安打6-5解決金鶯，完成系列賽橫掃。

大谷翔平第31轟。（MLB臉書）

大谷此戰仍打第二棒，前役金鶯再三敬遠之後，這次艾許曼很老實地對決，大谷首個打席就拚到兩好三壞，只出棒兩次結果揮空三振。當時二壘有跑者，大谷錯失打點機會，後來隊友在首局就打下2分。

3局下艾許曼再度硬著頭皮對決，這次沒那麼好運，大谷逮中他的滑球，這是他本季第4支超過450呎的特大號全壘打（天使中外野的圍牆只有396呎），追平藍鳥隊小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)、紅雀歐尼爾(Tyler O'Neill)，並列大聯盟本季的「怪力男」。

大谷這一轟同時追平了日籍前輩「哥吉拉」松井秀喜的單季31轟（2004年），並列大聯盟史上單季最多轟的亞洲球員。可怕的是松井當年用159場才達到31轟，大谷只用78場就追平。目前大谷的勁敵小葛瑞洛仍停在27轟。

第3局大谷開轟之後，隊友安森尼阮棟(Anthony Rendon)也補上陽春炮，但金鶯第6局連續安打攻下4分，兩隊4比4打到第9局，金鶯穆林斯(Cedric Mullins)擊出陽春彈超前。最後半局天使輪到後段棒次，成功進佔滿壘，第九棒拉加瑞斯(Juan Lagares)擊出2分打點的再見安打獲勝。