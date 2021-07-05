北市虎林街爆出多人確診，市府成立「虎林專案」，卻遭外界質疑不做疫調、不匡列、不隔離，市長柯文哲反駁還原實際狀況，強調不能因為認為沒公布足跡就是沒進行疫調，更嘆名嘴、民代每天造謠，最後連知識分子都相信假新聞。民眾黨發言人楊寶楨昨(4日)在臉書直言，北市府現在就是在做精準疫調，「看到綠營人士滿口謊言跟呼吸一樣自然，還沒一點愧疚的心，忍不住質疑，我們的執政黨政府還有公信力嗎？」

北市疫情延燒，市府屢遭眾多政論節目、名嘴砲轟疫調匡列不確實，楊寶楨4日在臉書說明，儘管已解釋無數次，仍有綠營人士要抹黑北市府蓋牌、不做疫調、不匡列、不篩檢，還很喜歡拿累計幾周或一個月的確診數字，混淆視聽成像是一天爆發的群聚感染，目前北市府就是在做精準疫調，努力篩出無症狀的黑數，會看到一些確診數據的出現，是必經的過程。

楊寶楨進一步說，「看到綠營人士滿口謊言跟呼吸一樣自然，還沒一點愧疚的心，忍不住質疑，我們的執政黨政府還有公信力嗎？有句話叫做『上樑不正下樑歪』，若民進黨主席、總統蔡英文檯面上喊同島一命，卻放任底下的人說謊成性、胡作非為，我們如何相信蔡總統能夠給台灣一個好的未來？」

對此，有網友表達看法，「民眾眼睛是雪亮的，感受好與不好民眾最有感，是不是欺騙...紙包不住火」、「只要大部分人被催眠就成為真理」、「請北市府真的要提告，這些側翼打手不會停的，把他們從網路拉回現實」；但也有人認為「市場管不好甩鍋給教科書，這個他(柯文哲)自己說的，沒冤枉吧？市場這件事警告多少次了？」