新北市新莊區的某高級豪宅社區，前天（3日）下午有幾位住戶在一樓中庭下聊天，遭保全當場勸導，希望住戶不要現場群聚，做好防疫措施，但住戶不聽勸導，保全立刻通知鄭姓總幹事到場相勸，未其中一名1名林姓住戶認為小題大作，並未違反防疫規定，情緒突然失控，當著其餘住戶面，猛呼鄭姓總幹事11巴掌，鄭姓總幹事不敢還手，一路挨打後打電話報案求救，經送醫後發現有輕微腦震盪，氣得向林男提告傷害。

勸導住戶別群聚，豪宅社區總幹事慘遭連呼11巴掌腦震盪。

根據調查，林姓前天在社區內的一樓中庭內與其他住戶聊天，但卻有另外的住戶認為聊天有群聚疑慮，希望保全能勸導他們離開，但保全苦勸卻未獲得聊天住戶的理會，只好請社區總幹事出面協調。

鄭姓總幹事前往現場後也希望大家離開，不要在中庭群聚聊天，未料林姓住戶認為並未違反戶外10人以下，且大家都有戴口罩，和群聚毫無關連。雙方當場發生口角。

林姓住戶在盛怒之下，猛力連呼鄭姓總幹事11巴掌，現場其餘住戶見狀嚇呆，但林姓住戶仍未停手，持續對鄭姓總幹事攻擊，鄭男只好逃離現場自己打電報案。員警到場處理後將他送醫，發現有輕微腦震盪。

鄭姓總幹事事後前往派出所對林姓住戶提告傷害、恐嚇及妨害名譽，林姓住戶到案後，坦承自己動手，但他辯稱是因鄭姓總幹事當場侮辱到他，他一氣之下才失控，同時也對鄭姓總幹事提出妨害名譽告訴。