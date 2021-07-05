今（5）日凌晨，一名少年因自己女性友人未戴安全帽被帶回警局，竟然率領其餘多名少年半夜騎車跑到派出所前叫囂按喇叭，結果被大批員警騎車包抄攔截，下場全都被依妨害公務罪送辦。

因為女性友人未戴安全帽被帶回警局，一群屁孩半夜騎車跑到派出所前叫囂按喇叭，結果被大批員警騎車包抄攔截逮補。（圖／民眾提供）

據悉，一名臉蛋稚嫩，一看就知道未成年的16歲劉姓少女，今日凌晨1時，沒戴安全帽就騎著車，載17歲王姓少女從三重騎往新莊福壽街，只為了買熱騰騰的雞排，於是2人很快在福樂及福壽街口遇員警攔查，

因為女性友人未戴安全帽被帶回警局，一群屁孩半夜騎車跑到派出所前叫囂按喇叭，結果被大批員警騎車包抄攔截逮補。（圖／民眾提供）

員警將她們帶回派出所開罰，同時製做勸導單，準備叫家長來帶回時，卻有3輛機車遮掩車牌，騎到派出所外故意鳴按喇叭叫囂，並口出三字經挑釁，觸動警方敏感神經，派出所值班員警聽聞外頭聲響，立刻呼叫備勤及巡邏同仁追趕出去，2輛機車見警動作迅速也當場分頭逃竄。

因為女性友人未戴安全帽被帶回警局，一群屁孩半夜騎車跑到派出所前叫囂按喇叭，結果被大批員警騎車包抄攔截逮補。（圖／民眾提供）

所幸在警方全力追緝下，不到1分鐘，就在300公尺外化成路加油站附近，將2輛屁孩機車攔下，帶回3名未成年男子，分別為16歲黃姓、14歲林姓及15歲蘇姓少年，另外2名少年則趁亂逃逸。遭逮的屁孩們事後坦言，因疫情悶到發慌，三更半夜無聊，共騎機車夜遊，並故意用口罩遮住車牌，期間接到女性友人被員警帶往派出所的求助電話，於是自告奮勇，想來個英雄救美，沒想到弄巧成拙，自己也被逮進派出所，見面後超尷尬。

警方表示，經聯繫，逃逸的2名少年也乖乖回到派出所報到，這5名挑釁派出所的屁孩，不但吃上刑法妨害公務（侮辱公署）罪名，同時3輛車包含「未成年無照騎車、遮掩車牌、未戴安全帽、逆向騎乘」，這幾張罰單加起來，至少得付出新台幣2萬3千元罰款，三更半夜不睡覺的下場代價慘痛。

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