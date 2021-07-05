一項最新民調顯示，約62%美國民眾滿意總統拜登在疫情處理的表現。對拜登的總體滿意度達到50%，但對拜登政府處理美墨邊境移民問題則僅不到1/3民眾感到滿意。

今天是美國獨立紀念日，也是拜登（Joe Biden）1 月正式入主白宮後的第一個國慶日，拜登今晚將在白宮與1000名受邀的第一線人員、軍眷野餐，歡度國慶，他預計將宣告疫情趨緩，民眾能逐步重拾往日生活。

華盛頓郵報（The Washington Post）與美國廣播公司（ABC）今天也公布一項針對拜登各項施政的民調結果。

對抗疫情是拜登上任後的首要目標，儘管他誓言在今天實現全美7成成年人至少施打一劑疫苗的目標並未實現，但這項數字也相去不遠，達到67%，美國疾病管制暨預防中心（CDC）也早已宣布，已經完全施打疫苗的民眾在室內與室外都可以不再需要戴上口罩，美國逐漸進入疫情緩解期，也讓美國民眾肯定拜登的抗疫政策，約62%民眾給予正面評價，不滿的民眾僅31%。

對於拜登的整體表現，則有50%的民眾表示滿意，不滿的則為42%，這項數字與4月份的類似民調相似。

不過，儘管美國民眾肯定拜登的疫情處理，但在犯罪與移民議題上則明顯不滿。僅約38%民眾對拜登處理犯罪議題表示滿意，不滿的達48%；美墨邊境移民議題上，不滿的比例更達到51%，滿意的僅有31%。

這份民調是在6月27至30日針對907名成年民眾進行調查，抽樣誤差值為3.5個百分點。