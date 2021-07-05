新冠疫苗施打以來，許多民眾關心打疫苗後能不能搓揉？高醫大附設醫院院長鍾飲文表示，因疫苗是以肌肉注射方式打進人體，若去搓揉不僅會使得局部紅腫更加厲害，疫苗也會因快速被微血管吸收，導致產生的抗體不足，無法提供保護力。

鍾飲文昨（4）日在高雄市政府防疫記者會指出，施打疫苗通常分為皮內注射、皮下注射及肌肉注射3種，新冠疫苗則為肌肉注射，依照接種方式不同，醫護人員打針的角度也會不一樣，皮內注射為5至15度，皮下注射採取45度，肌肉注射則是90度。

疫苗有3種常見的注射方式。（圖／高雄市政府提供）

鍾飲文表示，新冠疫苗經過肌肉注射至人體，副作用較少、免疫反應也比較好，透過血液循環幫助住疫苗在體內傳播，打至肌肉層的吸收也較為緩慢，疫苗停留較久，可刺激免疫細胞聚集接受抗原刺激，並誘發免疫反應，形成更多的抗體。

新冠疫苗主要透過肌肉注射施打進人體。（圖／高雄市政府提供）

至於施打疫苗後究竟能不能搓揉？鍾飲文指出，新冠疫苗打在肌肉層，主要是刺激、訓練免疫系統認識病毒並形成抗體，一旦搓揉，會使局部的紅腫更厲害，也會使得疫苗快速被局部微血管吸收、破壞，產生的抗體就會不足，無法形成好的保護力。

接種疫苗後搓揉後，恐導致疫苗快速被微血管吸收，導致保護力不足。（圖／高雄市政府提供）

鍾飲文強調，網路上有許多訊息稱搓揉後，形成血栓的機率較高，但事實上是副作用會比較大，導致抗體產生會不夠，與血栓並無直接關係。

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