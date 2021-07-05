大聯盟史上首位明星賽的「二刀流」出現了，官方5日公開明星賽投手陣容，天使隊大谷翔平也入選了！由於大谷是球迷票選的先發DH（指定打擊），他因此將在明星賽又投又打，這是大聯盟1933年首屆明星賽以來，第一次有人同時入選野手與投手兩份名單。

以往的大聯盟明星賽，投手按規定也得上場打擊，但因投手人數充裕，教練可以在輪到投手打擊時直接把他換下。1989年開始，美聯主場的明星賽可以使用DH，直到2010年，大聯盟宣布所有明星賽的投手都不必打擊，全使用DH。

目前明星賽的先發野手是採用球迷票選（美聯9人、國聯8人），最後由「球員票選」「總裁指定」來補齊剩餘人數（投手與替補）。一般來說，聯盟總裁會優先從沒有明星球員的隊伍來找人，他要求讓30支球隊至少都有1人參加明星賽。大谷已經被球迷選為DH，他能名列投手群，應該是其他球員把票投給他的緣故。

大谷的隊友沃許(Jared Walsh)入選替補一壘手，還有另一位大谷的熟人菊池雄星，他入選美聯投手群，是水手隊唯一的參賽者。太空人二壘手「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)、紅襪指定打擊馬丁尼茲(J.D. Martinez)等人也入選美聯替補，投手方面則有印地安人比柏(Shane Bieber)、洋基隊寇爾(Gerrit Cole)、查普曼(Aroldis Chapman)等知名投手。

國聯方面的替補有小熊三壘手布萊巖(Kris Bryant)、道奇外野手貝茲(Mookie Betts)、國民外野手索托(Juan Soto)幾位猛將。投手方面有大都會迪葛朗(Jacob deGrom 卡到例行賽輪值 只掛名不參賽)，教士隊達比修有、費城人惠勒(Zack Wheeler)等名將入選。美聯總教練為光芒隊凱許(Kevin Cash)，國聯總教練是道奇隊羅伯茲(Dave Roberts)，到時候的先發投手將由他們來決定。