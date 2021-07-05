曾涉及北市信義區夜店殺警案遭判刑4月確定的男子陳麒安，2018年3月與友人到酒店喝酒後，與其他酒客口角，持刀刺傷對方，1名酒客受傷走了5分鐘後倒地不治。陳男被判刑7年4月確定，台北地檢署傳喚陳發監時，發現陳已逃匿，聲請沒收他當年的25萬元交保金，近日將通緝。

2014年9月13日凌晨，富二代曾威豪及當時女友劉芯彤在SPARK夜店消費，曾男因酒醉與安管人員衝突，2人打電話向具有幫派背景的主嫌蕭叡鴻抱怨，蕭為替2人出頭，糾集70多人到夜店理論。刑警薛貞國獲報前往查看並表明警察身分，因責備其吵鬧行為，引起不滿，遭痛毆致死。

3年前，最高法院判處蕭叡鴻57人從2月到13年不等刑期確定，其中蕭叡鴻判刑13年、「黑二代」萬少丞判8年8月、「星二代」易寶宏判刑9年確定，陸續入監服刑。另曾威豪、劉芯彤9人發回更審，高院更一審判曾、劉2人8年徒刑，案件最高法院審理中。

共同被告陳麒安因只在旁喊聲起鬨，被依在場助勢罪判刑4月定讞。但他執行完畢後，於2018年3月13日凌晨，與朋友在酒店喝完酒後，不滿3名酒客經過時出言挑釁，拿出身上彈簧刀，朝對方攻擊，陳被友人及酒店人員制止才罷手。

被陳攻擊的1名酒客，左前胸、左肩胛、陰囊多處受傷，未送醫直接離開，但僅走了5分鐘，就倒地昏迷，送醫急救仍不治，陳男翌日向警局自首，檢方訊後諭令25萬元交保。去年12月，最高法院駁回陳男上訴，陳被依傷害致死罪判刑7年4月確定，須入監服刑。

北檢通知陳男於2月26日入監，但陳卻人間蒸發，檢方因傳拘不到，認為陳已逃匿，向法院聲請沒收當年具保的25萬元，近日將通緝。