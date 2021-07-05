台北市疫情成了全國矚目焦點，傳出中正區某社區有10多人確診，成了市府認定的「熱區」，將執行社區廣篩，揪出未曝光確診者。當地住戶爆料，社區確診早在5月就有了，多為家戶感染，不解「怎麼現在才來篩，當時確診的人都回家了」。住戶透露，有確診者在環南市場工作，不排除與近來爆發的北農群聚事件有關。

台北市長柯文哲宣布，今起將比照「虎林街模式」，在中正區某國宅實施社區廣篩；該國宅管理委員會也貼出公告，指社區內多人確診，並有增加趨勢，里長強烈建議擴大篩檢。今起至7日，每天上、下午各一個時段，管委會呼籲居民踴躍報名篩檢。

「5月就有人確診了啦！一家人全中」，住戶向《中時新聞網》反映，該國宅緊鄰南機場夜市，幾棟大樓加起來2、3000人，平常出入相對單純，以長者居多。他指出，5月疫情爆發後，社區就有人確診，且有人在環南市場工作，幸好沒有釀大規模感染。

該住戶表示，之前確診者多集中在國宅其中兩棟大樓，但早都已出院解隔離返家，最近沒聽說還有多人確診，不知道為什麼選這時候來做廣篩。加上篩檢非強制，住戶認為若篩檢率偏低，對找出社區隱藏個案毫無幫助，恐徒然浪費資源。