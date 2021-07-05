小編今天（5日）精選5件不可不知的國內外財經大事。全球十大航商瘋造船，將引發航商排名洗牌效應，國內貨櫃三雄也展現雄心壯志，排名第七的長榮海運將新增71艘船、逾71萬TEU，運力較目前大增52.3％，有機會挑戰五哥赫伯羅特。

【1】航商瘋造船 全球排名將大洗牌 他有望奪冠

貨櫃航運搶船、搶櫃的榮景，不僅讓全球十大航商賺進超額利潤，也開啟瘋狂造船搶市占模式，將引發航商排名洗牌效應！其中又以位居第二的地中海航運將新造48艘船、增加運力逾87萬TUE最受矚目，有望一舉超越馬士基奪冠。

【2】高通強勢回歸 台積電旺爆

5G智慧型手機晶片市場競爭激烈，高通上半年因為三星晶圓代工製程穩定性問題吃了悶虧，上半年將中國5G手機晶片龍頭寶座拱手讓給聯發科，也讓聯發科今年全球5G手機晶片市占率大幅拉升且動搖高通第一大廠地位。不過，高通下半年強勢回歸台積電，將擠下聯發科成為台積電下半年7／6奈米第二大客戶，且明年5／4奈米亦將擴大對台積電投片。

【3】NB品牌廠衝出貨 宏碁、華碩迎旺季 Q4供需失衡將紓解

全球筆電今年上半年在上游供應鏈缺料持續擴大下，出貨動能大幅受壓。研調單位預期第三季在DHL（戴爾、惠普、聯想）與雙A（宏碁、華碩）等品牌廠衝刺旺季出貨下，缺料恐再進一步惡化。不過隨著第四季需求放緩，加上有新產能開出，將可望為供需失衡的情況帶來明顯改善。

【4】菲火山爆發 日韓MLCC生產恐受影響

被動元件產業再傳天災人禍，產能重鎮之一的馬來西亞政府才剛宣布無限期封城的措施，MLCC產能大本營菲律賓也傳出火山爆發，位於首都馬尼拉附近的塔爾火山噴發有毒氣體，致2000多人逃離家園，外電媒體報導，塔爾火山可能在數天至數周內爆發，是否影響MLCC生產及運輸引關注。

【5】美國慶人均消費可望破80美元 零售業估全年成長逾一成

脫離疫情後，美國民眾今年大方購物慶祝7月4日國慶，估人均消費突破80美元，高於之前兩年。全美零售聯合會（NRF）表示，經濟已從「極不明確」轉為明顯復甦，而將年零售額成長率大幅調高至二位數，較去年成長10.5％到13.5％之間。