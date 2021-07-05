根據世界衛生組織歐洲辦公室「飲酒與新冠肺炎」指引，喝酒除了會導致胃潰瘍、肝硬化、腦中風、心血管疾病、失智等200多種疾病，提高食道癌、肝癌等罹癌風險外，亦會破壞身體的免疫系統，增加罹患新冠肺炎及發展為急性呼吸窘迫症候群（ARDS）等嚴重併發症的風險。因此，在新冠肺炎防疫期間應避免飲酒，才能減少酒精對免疫系統的損害，維持良好的抵抗力。

●互道無限感謝 無須飲酒陪襯

近期受疫情影響，雖然每日確診數有持續下降，但還是無法跟朋友聚聚聊天，部分民眾於朋友圈間嘗試以「雲端飲酒」模式，透過視訊軟體連線與朋友一起喝酒，並配合時事話題：如近期因為日本、美國捐贈我國疫苗，國人自發性的雲端感謝活動，將視訊背景變成日本、美國著名景點，並購買該國酒精飲品及以「喝完」之行為表達感謝！

由於是在家喝酒，也不怕醉倒路邊，常常不知不覺就喝過量了。國民健康署提醒，喝酒會破壞人體的免疫系統，不利抵抗新冠肺炎，疫情期間更應該避免喝酒。

●飲酒傷了身 罹癌失智增

越來越多研究證實，喝酒並沒有安全限量，加上台灣近半人口因缺乏酒精代謝酵素「乙醛去氫酶（Acetaldehyde Dehydrogenase，ALDH2）」，喝酒容易臉紅，更會提高罹癌及失智症的風險。如果非喝不可，請儘量減少飲酒量來降低風險。

根據「國民飲食指標手冊」的建議，男性每日不超過1罐啤酒（或相當於20g酒精量），女性不超過半罐啤酒（或相當於10g酒精量），如果是準備懷孕、懷孕期間或正在哺乳的女性，為了胎兒的健康，請千萬千萬不要喝酒。

謹記酒精會損害免疫系統，若染疫恐增重症風險，疫情期間，以茶（水）代酒，謝絕飲酒文化，要請您我一起來響應。

※中時新聞網關心您，飲酒過量有害健康；開車不喝酒，禁止酒駕。※