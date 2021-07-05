從Cosplay界發跡的日本網紅伊織萌（伊織もえ），在電競直播界擁有高人氣，有「電競女神」稱號，近日她在IG分享戲水短片，邪惡視角讓她的好身材全現形，惹火畫面引人遐想。

伊織萌穿上黑色比基尼在游池戲水，由上往下拍攝的超邪惡視角，讓她傲人上圍和水面下的姣好的身材曲線全現形，火辣指數爆表，之後她更一步步靠近鏡頭，超兇雙球直衝鏡頭，雖然影片僅短短幾秒鐘，卻忍不住一看再看，不到1天時間已累積12萬觀看次數。

伊織萌戲水超火辣。(圖／翻攝自IG)

粉絲紛紛留言大讚「太可愛了」、「立刻收藏」、「一直看一直看，完全移不開」、「這是侵入角度啊」。伊織萌是日本關東地區的超人氣Coser，之前在漫畫展上COS《死或生》系列女主角霞爆紅，被封為「最清純Coser」

伊織萌甜美外表下有著H罩杯傲人身材，加上撞臉女團AKB48人氣成員柏木由紀，讓她人氣扶搖直上，堪稱是「最強Coser偶像」，除了在Cosplay、電競直播界表現亮眼，進軍寫真界更受歡迎，之前登上連載漫畫雜誌《月刊少年Champion》封面，推出第一天全日本就售罄，網上竟賣比原價貴5倍，可見她的強大魅力。