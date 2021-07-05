楊子儀疫情期間常在龍太宮打坐。（楊子儀提供）

楊子儀最近替「阿西」陳博正製作Podcast節目《西哥發「神經」》。（楊子儀提供）

楊子儀將紓困補助捐給「無肉市集」幫助弱勢團體。（楊子儀提供）

新冠肺炎疫情持續，自5月升三級警戒後，許多藝人工作被迫停擺，楊子儀也不例外，忙碌生活突然放鬆，原本還開心放大假，不料某天呼吸急促，情況越來越糟，嚴重到有「快死掉」的感覺才半夜掛急診，醫生診斷他得了恐慌症，驚覺疫情期間很多人有類似症狀。

原本工作滿檔的他，形容這幾年1年休假不超過1個月，剛升三級警戒時，公視台語台《神將少女八家將》暫停補拍，他終於能好好休息，放鬆兩周後，呼吸突然有點喘，甚至晚上睡覺喘不過氣而驚醒，狀況越來越嚴重，沒多久看到陳零九確診，和他某些症狀很像，擔心自己是否染疫。

他6月初心跳衝到破百，手抖臉麻，頭暈目眩在浴室跌倒兩次，不舒服頻繁到每小時發生1至2次，但測血氧又正常，因為有心肌梗塞的家族史，又懷疑該不會有心肌梗塞。直到某晚，他在家看電影，忽然有種「快死掉」的感覺，才趕緊到醫院掛急診，醫生說他換氣過度，很多原因是恐慌症造成，最近蠻多人有此症狀。

雖然安心沒確診，但他開始上網了解恐慌症，發現美國去年得恐慌症的人不少於確診人數，因為疫情悶在家裡，幾乎跟外界脫離，他在臉書發文介紹恐慌症後，發現很多網友有同樣狀況，他說：「在外工作會擔心帶病毒回家，也怕疫情紓緩後工作會擠在一起，各種心理壓力，可能是得恐慌症的原因。」

楊子儀面對恐慌症後，除了運動外，還會靠打坐安定思緒，恐慌症也不藥而癒，他說：「不去想這件事情都不會有不舒服。」他最近替人生的師父「阿西」陳博正製作Podcast節目《西哥發「神經」》，獲廣大迴響，希望與粉絲們一起度過疫情；而他去年申請過紓困補助，今年紓困金直接匯到戶頭，獻愛心將錢捐到「無肉市集」幫助偏鄉地區的弱勢團體。