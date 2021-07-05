是德科技宣布，推出全新的Nemo網路標竿測試解決方案，協助行動通訊業者能在多個5G NR和4G LTE網路中，驗證終端使用者的體驗品質(QoE)。

根據全球行動設備供應商協會發布的資料，在過去一年間，部署商用5G網路的行動通訊業者家數，已經增加了一倍以上，隨著部署規模越來越擴大，行動通訊業者和監管機構將加快進行標竿測試，以了解底下5G網路與競爭對手相比之下的效能表現。是德科技推出了可全面擴充的解決方案，協助行動通訊業者、監管機構和服務承包商，能以經濟有效的方式，對無線網路進行標竿測試。

是德科技副總裁Petri Toljamo表示，是德為客戶提供穩健的解決方案，協助他們使用最新的商用行動裝置，進行網路標竿測試。藉由是德科技最新網路標竿測試解決方案，行動通訊業者可快速找出問題並改善品質和效能，以維持消費者滿意度和顧客保留率。

此外，是德科技Nemo網路標竿測試解決方案支援最新的行動通訊技術和旗艦裝置，並提供完整、可靠且快速的量測功能，讓使用者能夠即便是大規模測試，也能在單次路測中可靠地擷取完整的量測結果；採用靈活的模組化架構，並可支援多達48個行動裝置，讓使用者能更經濟有效地增加資本支出，以滿足持續成長的量測需求；迅速對多個提供數據、語音、串流服務，像是Instagram、Netflix或YouTube等各式OTT應用的網路，進行效能、可存取性和完整性等標竿測試；收集和分析量測資料，並產生內含相關關鍵績效指標和網路效能評分的報告，以便精確地找出QoE和服務品質問題。

Nemo網路標竿測試解決方案為是德科技全方位解決方案的一部分，可在整個網路生命週期中，包含從驗收、部署、最佳化和驗證，到室內和室外網路標竿測試，全面測試行動網路的效能和品質。