獨行俠明星後衛東契奇帶領祖國斯洛維尼亞做到過去從未做到的壯舉！東契奇5日在東京奧運男籃資格賽決賽，交出全場最高31分，外加13助攻、11籃板的大三元數據，帶領斯洛維尼亞96比85力退地主立陶宛，隊史首次搶下奧運男籃門票。

東契奇幾乎把NBA個人數據搬到國際賽舞台上，全場投23中23，罰5中4，手感相當火燙，賽後他也被隊友高高拋起慶祝，畢竟這是斯洛維尼亞男籃史上首次闖進奧運，東契奇第一時間發布IG表示，「無須多言，多麼棒的一支球隊！」

除了東契奇，效力金塊的小前鋒坎卡也拿18分、5籃板，布拉吉奇16分，托貝13分；儘管擁有超過1萬名地主球迷現場聲援，立陶宛仍然無法闖進奧運，全隊以瓦蘭丘納斯、卡尼爾提斯與布凱維修斯各拿14分最高，效力溜馬的沙波尼斯僅拿9分。

另外3個奧運資格賽賽區結果也都出爐，德國靠著馬刺前鋒華格納獨拿28分，最後以75比64擊退巴西拿到奧運門票；義大利則靠3人得分破20，終場102比95險勝地主塞爾維亞闖進奧運；捷克爆冷痛宰希臘，意外拿到加拿大賽區的唯一1張奧運門票。